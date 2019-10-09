Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году

Аналоговые счётчики с привычными всем колёсиками уходят в прошлое — с 1 июля 2020 года в частных и многоквартирных домах по мере выхода из строя старых приборов учёта электроэнергии появятся новые. Для потребителя переход на современное оборудование означает упрощение всех процедур, для коммунальщиков — повышение платёжной дисциплины. Что изменится в правилах использования электросчётчиков после 2020 года, рассказали законодатели и эксперты в пресс-центре «Парламентской газеты».

В конце декабря прошлого года был принят закон об установке умных счётчиков электроэнергии во всех домах — он обязывает энергосбытовые компании взять на себя ответственность по установке, эксплуатации, поверке и замене приборов учёта электроэнергии в многоквартирных домах, напомнил член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких . За появление нового оборудования на промышленных предприятиях ответственными назначены сетевые организации. Массовый переход российской энергетики на цифровые технологии начнётся с 1 июля 2020 года.

«Потребители будут освобождены от необходимости снимать и передавать показания счётчиков, а также следить за сроками поверки и состоянием прибора», — пояснил, как упростится процедура для граждан, замдиректора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Александр Коротенко.

Предполагается, что актуальную информацию о потреблённых ресурсах приборы будут передавать в расчётный центр в режиме реального времени.

Появится новое оборудование в квартирах не сразу, а по мере выхода из строя старых счётчиков (или пока не наступит срок поверки прибора), продолжил чиновник: замену станет проводить гарантирующий поставщик, то есть тот, кто начисляет потребителям плату за электроэнергию.

Во всех новостройках умные счётчики будут установлены по умолчанию, отметил заместитель генерального директора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев

«Если исходить из того, что средний срок службы приборов учёта электроэнергии составляет 16 лет, то до 2035 года весь «парк» таких счётчиков в стране будет заменён», — подчеркнул он.

В числовом выражении — в прошлое уйдут примерно 80 миллионов приборов, а в год поставщики будут ставить около пяти миллионов современных устройств.

По сути, у жителей многоквартирных и частных домов останутся две обязанности — допустить электриков к установке и обслуживанию прибора и платить по счетам в срок. С оплатой, кстати, тоже станет проще, продолжил депутат Мосгордумы Александр Козлов : в случае если собственник хронически не платит по счетам, ему могут ограничить подачу электроэнергии, что позволит переложить ответственность за неуплату на непосредственного нарушителя, а не раскладывать чужой долг на всех потребителей.

«Этот закон — путь к наведению порядка, — уверен законодатель. — Потребитель станет платить ровно столько, сколько он потратил». Кроме того, будут исключены ситуации, когда, к примеру, жители вынуждены платить за общедомовые нужды, хотя ни одна лампа в их подъезде не горит. «Таким образом, и потребители, и управляющие компании, и ресурсоснабжающие организации выйдут на понятную схему установления расходов на общедомовые нужды», — указал парламентарий.

Помимо восстановления социальной справедливости — в том смысле, что каждый платит за себя, — новый порядок обезопасит россиян от навязывания услуг по замене счётчиков и липовых проверщиков, сказал заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов

Следующим шагом в решении проблемы неэффективного потребления ресурсов может стать распространение умных» счётчиков и в других сферах жилищно-коммунального хозяйства — к примеру, в водоснабжении, заключил Александр Козлов.