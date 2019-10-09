В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует начать новую кампанию по борьбе с теневой заработной платой на уровне всей страны, пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, информационные возможности ФНС значительно усилились. В частности, в связи с цифровизацией службы и появлением легко анализируемого массива экономической информации появилась возможность применения риск-ориентированного подхода при проверках налогоплательщиков.

Общеэкономические данные ФНС при вычислении теневой зарплаты использовала и ранее, однако сводки Росстата и облстаткомитетов не давали возможности полноценной детализации информации и привлечения косвенных показателей.

По словам замглавы ФНС Светланы Бондарчук, расходы россиян на сегодняшний день серьезно превышают официальные доходы, даже при условии фактора закредитованности населения.

«Следовательно, существенная часть доходов граждан находится в серой зоне, а значит — не работает на развитие экономики регионов. Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями, — совместными усилиями переломить этот негативный тренд», — подчеркнула Бондарчук.

Как пишет издание, теперь, используя новую методику, налоговики будут вполне прицельно вычислять компании, которые рассматривают теневую зарплату как конкурентное преимущество и допустимый временный фактор быстрого роста.

Ранее сообщалось, что объем «серых» зарплат в России достиг 10 триллионов рублей в год. Большинство граждан винят в существовании таких выплат государство.