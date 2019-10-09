Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.95
$
65.10
71.26
71.50
Прогноз
14.10 – 21.10
$
64.94
71.21
Индексы и котировки Brent
58.72
–0.24 Золото
1504.76
+0.19 РТС
1317.59
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
09.10
1.0978
–0.0042
24.09
1.1020
06.10
25.09
13.09

Россияне начали оставаться без работы из-за долгов за ЖКХ 

Lenta.ru 26 минут назад
Россияне стали оставаться без работы из-за долгов за ЖКХ
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Московские компании начали тщательно проверять кредитную историю кандидатов на трудоустройство. Препятствием при приеме на работу также может стать коммунальная задолженность, сообщает телеканал «Москва 24».
Речь идет о ситуациях, когда по делу о задолженности за ЖКУ уже есть решение суда. Один из таких случаев приводится в сюжете телеканала: москвичка Ирина Сидорова, накопившая долг перед коммунальщиками в размере 160 тысяч рублей, не может устроиться на постоянную работу.
Банковский счет женщины арестован судебными приставами, карты заблокированы. Чтобы получить возможность разблокировать одну из карт и пользоваться частью заработанных денег, отдавая остальное на оплату долга, Сидоровой требуется справка из бухгалтерии работодателя. Как говорит женщина, уже двое работодателей отказали ей в трудоустройстве после обращения за такой справкой. В сюжете не указывается профиль компаний, в которые устраивалась Сидорова, но уточняется, что ранее она работала няней и помощницей по хозяйству.
Опрошенные «Москвой 24» эксперты уточняют, что препятствием к трудоустройству часто становится плохая кредитная история кандидата и даже само по себе наличие у него большого количества открытых кредитов. Как отметила начальник отдела персонала одного из банков Ирина Ковалева, закредитованный сотрудник обычно держится за работу, однако его работоспособность падает из-за повышенной тревожности.
По словам генерального директора одного из бюро кредитных историй (БКИ) Олега Лагуткина, за кредитной историей кандидатов компании обращаются чаще всего в случаях, когда речь идет о материально ответственных должностях. Без согласия заемщика такой запрос сделать невозможно, поэтому дать письменное согласие кандидату предлагается на собеседовании. В сюжете уточняется, что в БКИ за проверкой потенциальных сотрудников обращаются около семидесяти столичных компаний — прежде всего, это торговые сети, банки и госкорпорации.
Ранее столичные риелторы предостерегли потенциальных ипотечных заемщиков от так называемой «кредитной усталости» — опасного психологического состояния, которое возникает при слишком высоком (более 30 процентов дохода) уровне ежемесячного платежа.
Условия изменились: кому теперь не дадут ипотеку
Последние новости
Россия восстановит уничтоженные Индией Су-30 Россия восстановит уничтоженные Индией Су-30 Неизвестный расстрелял людей у синагоги в Германии Неизвестный расстрелял людей у синагоги в Германии Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий-ионных батарей Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий-ионных батарей
Комментарии1
Личный счет , Ирина Ковалева , Ирина Сидорова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
ЦБ объявил о снижении оттока капитала из РФ
ЦБ объявил о снижении оттока капитала из РФ1
Володин предложил запретить точечную застройку
Володин предложил запретить точечную застройку3
«Газпром» поверил в закупку своего газа Украиной
«Газпром» поверил в закупку своего газа Украиной1
Зафиксировано снижение среднего чека россиян
Зафиксировано снижение среднего чека россиян
Видео
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
05:50
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
Компании Статьи
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
03:53
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
Личный счет Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
00:51
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Экономика Личный счет
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
10:55
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
Недвижимость
Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году
02:31
Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году
Личный счет
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
00:20
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Рынки
ВТБ перестал открывать вклады в евро
01:13
ВТБ перестал открывать вклады в евро
Компании Рынки
Украина становится жертвой политики США
01:10
Украина становится жертвой политики США
Экономика Статьи
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
02:38
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение