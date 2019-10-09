Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
10.10
$
65.0976
+0.2304
€
71.4511
+0.2139
ММВБ
09.10 21:00
$
64.8850
+0.0050
€
71.1725
–0.0050
Forex
09.10 19:00
$
64.8522
–0.0018
€
71.1590
–0.0322
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.86
$
65.07
€
71.21
€
71.42
Прогноз
14.10 – 21.10
$
64.94
€
71.21
Индексы и котировки
Brent
58.31
+0.03
Золото
1506.71
+0.05
РТС
1317.48
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
09.10
1.0973
–0.0047
24.09
1.1020
06.10
25.09
13.09