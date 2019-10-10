ПФР: четверть россиян будут старше 65 лет в 2050 году

Количество граждан РФ старше 65 лет в 2017 году составило 14,2% от всего населения страны, заявил глава пенсионного фонда России Антон Дроздов . По его словам, к 2050 году этот показатель достигнет 24,3%.

Соответствующее заявление Дроздов сделал в ходе VII национальной конференции «Общество для всех возрастов».

К 2050 году их доля возрастает на 10 процентных пунктов, то есть 24,3% будет у нас людей старше 65-летнего возраста, — привод слова главы ПФР РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что ПФР прогнозирует увеличение страховой пенсии. Как сообщил Дроздов, в 2020 году её размер составит до 16,4 тысячи рублей.