Есть автомобиль? Получи заем на специальных условиях

«МигКредит» запустил новый продукт «Заем наличными под залог ПТС» на очень привлекательных условиях.

Заемщик может получить до 600 тыс. рублей сроком на два года, при этом транспортное средство остается в его распоряжении. Процентная ставка по займу на 2 года — всего 54% годовых.

В залог принимаются легковые автомобили иностранных брендов не старше 10 лет. Клиентом может стать гражданин РФ в возрасте от 24 до 60 лет, срок владения автомобилем должен составить не менее 6 месяцев.

Заем выдается на любые потребительские цели, при этом транспортное средство остается у владельца. ПТС так же возвращается владельцу после регистрации предмета залога. Получение денег производится без комиссии в платежной системе «Контакт».

Для расчета размера ежемесячного платежа в зависимости от суммы займа и его срока клиент может воспользоваться удобным калькулятором на сайте компании.

По словам директора по развитию «МигКредит» Владимира Сорокина, новый кредитный продукт сейчас доступен жителям столичного региона (Москва и область), Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана, Башкортостана, а также Оренбургской и Саратовской областей.

В скором времени заем под залог ПТС можно будет оформить во всех 76 городах, где у «МигКредит» есть офисы продаж.

«Продукт «Заем под залог ПТС» — прекрасная альтернатива для клиентов автоломбардов и для людей, желающих получить крупную сумму на длительный срок на привлекательных условиях. В случае с автоломбардным займом у гражданина забирают автомобиль на спецстоянку, однако в нашем случае и автомобиль, и документы остаются у владельца, что не нарушает привычный образ жизни клиента», — отметил Владимир Сорокин.

Разработка нового кредитного продукта лежит в русле стратегии компании, направленной на диверсификацию кредитного портфеля за счет выхода в новые сегменты. Заем под залог ПТС от «МигКредит» станет еще одной возможностью для индивидуальных предпринимателей и владельцев небольшого бизнеса, которым необходимо получить значительную сумму оборотных средств в короткие сроки и с минимальным пакетом документов.

МФК «МигКредит» была основана в 2010 году и на текущий момент является крупнейшей МФО в России по размеру действующего кредитного портфеля. В 2018 году «МигКредит» стал компанией года в сфере микрокредитования по оценке авторитетного финансового портала Banki.ru. В феврале текущего года «МигКредит» первым среди МФО получил кредитный рейтинг от АКРА, что стало еще одним свидетельством прозрачного и цивилизованного ведения бизнеса.

В своей деятельности компания руководствуется международными стандартами клиентского сервиса и придерживается принципов ответственного кредитования, уделяя особое внимание качеству услуг. "МигКредит" является одним из учредителей и постоянным членом СРО НП «МиР».