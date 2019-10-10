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Медведев потребовал избавить россиян от «банковского роуминга» 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Россиян захотели избавить от «банковского роуминга»
Фото: ТАСС
Глава правительства России Дмитрий Медведев считает, что банковскую комиссию на переводы средств между регионами страны надо отменить, сообщает РИА Новости.
По его словам, вопрос разницы в размере комиссии при межрегиональных внутрибанковских переводах касается практически всех россиянин, а тот факт, что размер комиссии в одних банках выше, чем в других, является дискриминацией, недопустим и должен быть устранен.
«Изменения должны позволить избавить граждан от банковского роуминга», — заявил, как сообщает РИА Новости, премьер-министр Дмитрий Медведев.
На сайте кабинета министров была опубликована повестка заседания, которое состоится 10 октября. В ней упомянуты 14 вопросов, в том числе внесение изменений в 29-ю статью закона «О банках и банковской деятельности». Она посвящена в том числе комиссионным вознаграждениям по операциям кредитных организаций.
В проекте закона, который сегодня будет обсуждаться правительством, предлагается дополнить статью указанием на то, что размер комиссии при переводе денег физическими лицами внутри одного банка «не может быть обусловлен» тем, что счета открыты в разных отделениях кредитной организации.
В январе, как сообщал «Рамблер», Центральный банк, Министерство финансов и Федеральная антимонопольная служба признали взимание комиссии за внутрибанковские переводы недопустимым и предложили правительству это запретить, обязав все банки присоединиться к системе быстрых платежей.
Неделю спустя президент Сбербанка Герман Греф сообщил, что в 2018 году в компании было принято решение о постепенной отмене комиссий за внутренние переводы, но назвал это длительным процессом.
Новый вид мошенничества: людей грабит автоответчик
Комментарии2
Личный счет , Дмитрий Медведев , Герман Греф , Сбербанк России , Правительство РФ , ФАС , Минфин , Центральный банк России , РИА Новости
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