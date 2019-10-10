Россиян захотели избавить от «банковского роуминга»

Медведев потребовал избавить россиян от «банковского роуминга»

По его словам, вопрос разницы в размере комиссии при межрегиональных внутрибанковских переводах касается практически всех россиянин, а тот факт, что размер комиссии в одних банках выше, чем в других, является дискриминацией, недопустим и должен быть устранен.

«Изменения должны позволить избавить граждан от банковского роуминга», — заявил, как сообщает РИА Новости, премьер-министр Дмитрий Медведев.

На сайте кабинета министров была опубликована повестка заседания, которое состоится 10 октября. В ней упомянуты 14 вопросов, в том числе внесение изменений в 29-ю статью закона «О банках и банковской деятельности». Она посвящена в том числе комиссионным вознаграждениям по операциям кредитных организаций.

В проекте закона, который сегодня будет обсуждаться правительством, предлагается дополнить статью указанием на то, что размер комиссии при переводе денег физическими лицами внутри одного банка «не может быть обусловлен» тем, что счета открыты в разных отделениях кредитной организации.