Деньги россиян начали воровать по-новому

Центробанк рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт. Как передает РИА «Новости», злоумышленники пользуются телефонными номерами, которые оказываются идентичны номерам банковских колл-центров.

«Технология подмены исходящего телефонного номера на номера, идентичные номерам кол‐центров кредитных организаций, позволила им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и под видом блокировки подозрительных транзакций совершать хищения средств жертв», — рассказали в ЦБ.

По данным регулятора, в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ поступили жалобы на 4936 телефонный номер мобильных операторов и номерах с кодом 8-800.

В Центробанке рассказали, что мошенники, изначально получив личные данные своей жертвы, имитируют разговор клиента с сотрудником банка, страховой компании или государственной структуры. Жертвы, поддавшись на обман, сообщают злоумышленникам контрольные слова, коды подтверждений и другую информацию, позволяющую украсть деньги.

Главным фактором успеха мошенников в Центробанке назвали низкий уровень "компьютерной гигиены" — переход по ссылкам из непроверенных источников, скачивание сомнительных приложений, игнорирование установки антивируса и его предупреждений. Эти действия позволяют мошенникам получить личную информацию о жертве, и в личном телефонном разговоре им остается лишь выудить CVC‐ и CVV‐коды и одноразовый пароль для подтверждения операции.