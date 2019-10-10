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ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
ЦБ рассказал о новом способе кражи с карт
Фото: Газета.Ru
Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что теперь мошенники осуществляют звонки гражданам с помощью технологии подмены телефонных номеров, выдают себя за работников банка и узнают у жертв информацию для последующего хищения денег.
Новая технология позволяет злоумышленникам изменять свой номер на идентичный колл‐центров кредитных организаций. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере уже отправил на блокировку информацию о 4936 номерах мобильных операторов и номерах в коде 8‐800.
Уточняется, что мошенникам удается успешно совершать свои преступления благодаря низкому уровню "компьютерной гигиены" граждан, которые переходят по сомнительным ссылкам, скачивают зараженные приложения, а также игнорируют уведомления антивирусов и их установку в целом.
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Личный счет , Центральный банк России
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