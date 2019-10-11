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В ЦБ назвали преимущества наличных денег 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
В ЦБ назвали преимущества наличных денег
Фото: РИА Новости
Несмотря на удобство современных финансовых технологий, традиционные инструменты вроде наличных денег и банковских карт из использования не пропадут. Такое заявления сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.
Набиуллина указала, что банковскими картами удобнее пользоваться за границей и усомнилась в эффективности биометрического эквайринга (когда для расчетов не нужны ни смартфон, ни пластиковая карта — прим. «Ленты.ру»).
«Должна идти речь о том, что страны обмениваются биометрическими данными, что мне очень тяжело представить в нынешних условиях», — объяснила она.
Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных. Во-первых, это объясняется стремлением к анонимности, а, во-вторых, недоверие к устойчивости финансовых институтов.
«Потому что проблемы с банками все равно случаются», — констатировала она и заверила, что этот вопрос будет решаться.
Ранее в пятницу, 11 октября, Набиуллина рассказала о возможности введения отрицательных ставок по вкладам в евро в российских банках для физических лиц. Ранее такую меру допускали только в отношении компаний. По ее словам, физлицам надо дать право сохранить вклады в евро, пусть и с помощью отрицательных ставок.
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Комментарии1
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , РИА Новости , Lenta.ru
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