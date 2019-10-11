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Работающих родителей захотели лишить пособия 

Рамблер + ещё 1 47 минут назад
Работающих родителей хотят лишить детского пособия
Фото: URA.RU
Эксперты Министерства труда РФ предложили не выплачивать детские пособия родителям, которые по факту не ухаживают за ребёнком, а работают, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину издание РБК. Нововведение прописано в проекте поправок в закон о социальном страховании.
Автор статьи напоминает, что в настоящее время право на получение пособия по уходу за ребёнком до полутора лет распространяется на родителей, находящихся в декретном отпуске, даже если фактически они работают неполный день или на дому. В Минтруде уверены, что на выплату должны претендовать только те родители, кто действительно ухаживает за ребёнком.
«В случае если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается», — говорится в документе.
В пример эксперты приводят ситуацию, когда мать работает неполный рабочий, а уход фактически осуществляет отец. В этом случае «права на получение указанного пособия женщина не имеет».
Отмечается, что инициатива Минтруда призвана на борьбу со злоупотреблением на получение пособий, которому способствует действующее законодательство, не регламентирующее максимальную продолжительность дня. Специалисты подчеркивают, что если родитель проводит на рабочем месте больше времени, чем необходимо для ухода за ребёнком, то фактически он получает дополнительный доход. Поэтому о компенсации «утраченного заработка» речи быть не может.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Минтруд направил в правительство доклад о возможном введении в Росиии четырехдневной рабочей недели. В документе перечислены плюсы и минусы возможного нововведения. В докладе говорится, что «четырехдневка» может нести в себе определённые риски: например, увеличение издержек предпринимателей на рабочую силу и повышение стоимости продукции для конечного потребителя. Вместе с тем эксперты признают, что укорочённая рабочая неделя обязательно положительно скажется на охране здоровья работников, повышении эффективности труда, личностном и профессиональном развитии.
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Комментарии8
Личный счет , Григорий Березкин , Минтруд
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