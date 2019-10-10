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Как обезопасить себя от хищения денег с банковских карт 

Рамблер 2 часа назад
Эксперт рассказал о способах борьбы с технологией подмены телефонного номера банка мошенниками.
Деньги россиян начали воровать по-новому
По словам замруководителя CERT Group-IB Ярослав Каргалев, один из способов — блокировка номеров. По его словам, блокировка подменных номеров работает, но не во всех случаях. К примеру, из отправленных регулятором мобильным операторам 2500 телефонных номеров, на которые жаловались граждане, лишь 200 оказались подменными и были заблокированы.
«То есть успех аферы не столько в "красивом номере", а в том, что мошенники имеют на руках подробную информацию о клиентах банков и профессионально "прессуют" жертву», — сказал Каргалев РИА «Новости».
По его словам, подменные номера — это лишь вершина айсберга, а проблему телефонных афер надо решать комплексно, предотвращая попытки социотехнических атак.
Каргалев призвал россиян не верить так называемым сотрудникам банка и не сообщать им коды для подтверждения денежных операций.
«Даже если разговор с кем-то, кто представился сотрудником банка, выглядит супер-реалистично — никогда не сообщайте CVV или код из смс, прервите разговор и сами перезвоните в банк по номеру, указанному на официальном сайте или банковской карте», — сказал эксперт.
Как ранее сообщал «Рамблер», ЦБ РФ в четверг рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт с помощью технологии подмены телефонных номеров банка.
Комментарии4
Личный счет , Видео , Центральный банк России , РИА Новости
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