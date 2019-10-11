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Северный Кавказ лидирует по долгам за электроэнергию 

News.ru 1 час назад
Северный Кавказ лидирует по долгам за электроэнергию
Фото: globallookpress.com
Задолженность потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) за девять месяцев 2019 года выросла на 0,8 млрд руб. и достигла 75,7 млрд руб. Такие данные со ссылкой на статистику Центра финансовых расчётов News.ru предоставил Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Прирост задолженности по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 1,1 млрд руб.
Больше всего — 57,6 млрд руб. (76% всего объёма задолженности на ОРЭМ) — задолжали оптовые потребители Северо-Кавказского федерального округа. При этом, по данным ПАО «Россети», на которые также ссылается АЦ при правительстве, основным должником является Республика Дагестан.
Задолженность покупателей на розничном рынке электроэнергии и мощности (РРЭ) за восемь месяцев 2019 года выросла на 29,7 млрд руб. (до 274,3 млрд руб.).
Прирост задолженности по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 21 млрд руб.
Наихудшие показатели по уровню расчётов демонстрирует население (97,6%), тогда как основной объём задолженности приходится на непромышленных потребителей (52% всего объёма задолженности на РРЭ).
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Комментарии2
Личный счет , Экономика , Левада-центр , Россети , Правительство РФ
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