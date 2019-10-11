Северный Кавказ лидирует по долгам за электроэнергию

Задолженность потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) за девять месяцев 2019 года выросла на 0,8 млрд руб. и достигла 75,7 млрд руб. Такие данные со ссылкой на статистику Центра финансовых расчётов News.ru предоставил Аналитический центр при правительстве Российской Федерации . Прирост задолженности по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 1,1 млрд руб.

Больше всего — 57,6 млрд руб. (76% всего объёма задолженности на ОРЭМ) — задолжали оптовые потребители Северо-Кавказского федерального округа. При этом, по данным ПАО «Россети» , на которые также ссылается АЦ при правительстве, основным должником является Республика Дагестан.

Задолженность покупателей на розничном рынке электроэнергии и мощности (РРЭ) за восемь месяцев 2019 года выросла на 29,7 млрд руб. (до 274,3 млрд руб.).

Прирост задолженности по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 21 млрд руб.

Наихудшие показатели по уровню расчётов демонстрирует население (97,6%), тогда как основной объём задолженности приходится на непромышленных потребителей (52% всего объёма задолженности на РРЭ).