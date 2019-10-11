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Британия выпустила первую банковскую платёжную карту из чистого золота 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Выпущена первая банковская карта из чистого золота
Фото: © The Royal Mint / YouTube
Королевский монетный двор Великобритании объявил о выпуске первой в мире банковской (дебетовой) платёжной карты из чистого золота. Об этом сообщается на сайте организации.
Отмечается, что платёжная карта, на которой будут выгравированы имя и подпись владельца, изготовлена из 18-каратного драгоценного металла и предназначена для тех, кто «ценит предметы роскоши».
По словам исполнительного директора Королевского монетного двора Великобритании Энн Джессоп, выпуск карты, разработанной совместно с международной платёжной системой MasterCard и компанией Accomplish Financial, связан с «растущим спросом потребителей на уникальные и роскошные платёжные средства».
Сообщается, что в карте используются «отслеживаемые источники металлов». Она имеет специальную услугу консьержа во время путешествий и была «сертифицирована в рамках цепочки поставок Совета по ответственному ведению дел в ювелирной отрасли». С её владельца не будут взимать комиссионные за операции по текущему счету, а также обмен валюты.
Для получения карты желающим придётся заплатить 18,75 тыс. фунтов стерлингов ($23 тыс.).
Ранее сообщалось, что крупные банки в России начали внедрять новый способ платежей — использование смартфона или планшета в качестве POS-терминала.
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