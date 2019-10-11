Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.60
$
64.28
71.10
70.91
Прогноз
07.10 – 14.10
$
65.50
71.00
Индексы и котировки Brent
60.13
+0.13 Золото
1494.86
+0.01 РТС
1340.84
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
11.10
1.1039
+0.0118
26.09
1.0921
08.10
27.09
16.09

Владение валютой могут усложнить 

Рамблер + ещё 1 56 минут назад
Россиянам усложнят владение иностранной валютой
Фото: РИА Новости
Ставки по депозитам в иностранной валюте могут стать отрицательными для россиян. Этого, как сообщает ТАСС, не исключила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.
Вчера она приняла участие в работе форума Finopolis — стала модератором дискуссии «Регуляторный fast track для финтеха» и поучаствовала в диалоге с директором Парижского финтех-форума Лораном Низри.
В кулуарах форума Набиуллина не исключила того, что ставки по депозитам в иностранной валюте могут стать отрицательными.
«Мы обсудим, что нужно делать», — заверила она.
По словам председателя ЦБ, с участниками банковского рынка будут обсуждены в том числе возможности, которые следует дать гражданам, желающим хранить свои деньги в евро даже при отрицательных ставках по соответствующим депозитам.
«Важно не делать пока никаких скоропалительных изменений в законодательстве, изменений практики», — добавила она.
Ставка Европейского центрального банка по депозитам, как сообщал «Рамблер», отрицательная на протяжении уже нескольких лет. Это делает невыгодным размещение привлеченных банками евро за границей. Российские кредитные организации ранее в этой связи обратились к ЦБ с просьбой позволить им вводить отрицательные ставки.
Как из покупателей вытягивают деньги в магазинах
Комментарии2
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , ЕЦБ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США снова заговорили о кризисе
В США снова заговорили о кризисе
Греф анонсировал изменения при переводах внутри банка
Греф анонсировал изменения при переводах внутри банка1
В ЦБ назвали преимущества наличных денег
В ЦБ назвали преимущества наличных денег1
Выпущена первая банковская карта из чистого золота
Выпущена первая банковская карта из чистого золота
Долг семьи Гуцериева достиг триллиона рублей
Долг семьи Гуцериева достиг триллиона рублей1
Видео
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
05:50
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
Компании Статьи
Что тянет Россию на дно
03:53
Что тянет Россию на дно
Экономика Статьи
Путин уволил Глазьева
00:10
Путин уволил Глазьева
Экономика Другое
Деньги россиян начали воровать по-новому
02:47
Деньги россиян начали воровать по-новому
Личный счет
Украина замерзнет? Киев и Москва не могут договориться
03:51
Украина замерзнет? Киев и Москва не могут договориться
Рынки Компании
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
03:53
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
Личный счет Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
00:51
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Экономика Личный счет
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
10:55
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
Недвижимость
Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году
02:31
Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение