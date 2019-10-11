Россиянам усложнят владение иностранной валютой

Ставки по депозитам в иностранной валюте могут стать отрицательными для россиян. Этого, как сообщает ТАСС, не исключила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.
Вчера она приняла участие в работе форума Finopolis — стала модератором дискуссии «Регуляторный fast track для финтеха» и поучаствовала в диалоге с директором Парижского финтех-форума Лораном Низри.
В кулуарах форума Набиуллина не исключила того, что ставки по депозитам в иностранной валюте могут стать отрицательными.
«Мы обсудим, что нужно делать», — заверила она.
По словам председателя ЦБ, с участниками банковского рынка будут обсуждены в том числе возможности, которые следует дать гражданам, желающим хранить свои деньги в евро даже при отрицательных ставках по соответствующим депозитам.
«Важно не делать пока никаких скоропалительных изменений в законодательстве, изменений практики», — добавила она.
Ставка Европейского центрального банка по депозитам, как сообщал «Рамблер», отрицательная на протяжении уже нескольких лет. Это делает невыгодным размещение привлеченных банками евро за границей. Российские кредитные организации ранее в этой связи обратились к ЦБ с просьбой позволить им вводить отрицательные ставки.