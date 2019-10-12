Украина лидирует в мире по числу проблемных кредитов

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что около половины кредитов в банках страны являются проблемными.

На совещании по оживлению банковского кредитования Смолий рассказал, что самая сложная ситуация сложилась с Приватбанком, национализированном в 2016 году,

"Весь портфель проблемных кредитов — это ссуды прежним владельцам. Государство пытается вернуть эти средства через суды разных юрисдикций — на Украине, в Великобритании, США и Швейцарии", — цитирует главу Нацбанка ТАСС.

Премьер-министр страны Алексей Гончарук поделился информацией о планах финансово-экономического блока правительства сконцентрироваться на очистке госбанков от неработающих кредитов. Он подчеркнул, что для того, чтобы активное кредитование было возобновлено, правительству нужно активно работать над взысканием долгов с заёмщиков и бывших владельцев банков.