Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.50
$
64.35
71.10
71.05
Прогноз
14.10 – 21.10
$
65.00
71.30
Индексы и котировки Brent
60.69
+0.38 Золото
1488.67
+0.33 РТС
1329.63
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.10
1.1037
+0.0096
27.09
1.0941
08.10
27.09
16.09

Украина лидирует в мире по числу проблемных кредитов 

News.ru + ещё 1
Украина лидирует в мире по числу проблемных кредитов
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что около половины кредитов в банках страны являются проблемными.
На совещании по оживлению банковского кредитования Смолий рассказал, что самая сложная ситуация сложилась с Приватбанком, национализированном в 2016 году,
"Весь портфель проблемных кредитов — это ссуды прежним владельцам. Государство пытается вернуть эти средства через суды разных юрисдикций — на Украине, в Великобритании, США и Швейцарии", — цитирует главу Нацбанка ТАСС.
Премьер-министр страны Алексей Гончарук поделился информацией о планах финансово-экономического блока правительства сконцентрироваться на очистке госбанков от неработающих кредитов. Он подчеркнул, что для того, чтобы активное кредитование было возобновлено, правительству нужно активно работать над взысканием долгов с заёмщиков и бывших владельцев банков.
Как писал News.ru ранее, Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о широком распространении коррупции и других факторов, которые тормозят украинскую экономику. Согласно отчёту миссии МВФ, помимо взяточничества рост сдерживают слабая бизнес-среда с недочётами в правовой базе и значительная часть экономики, где доминируют неэффективные госпредприятия или олигархи, что мешает конкуренции и наносит вред инвестиционному климату.
Как из покупателей вытягивают деньги в магазинах
News.ru: последние новости
Набиуллина назвала причину сохранения карт и наличных денег Набиуллина назвала причину сохранения карт и наличных денег Банковские карты из золота начали делать в Британии Банковские карты из золота начали делать в Британии Северный Кавказ лидирует по долгам за электроэнергию Северный Кавказ лидирует по долгам за электроэнергию
Комментарии
Личный счет , Яков Смолий , Алексей Гончарук , Международный валютный фонд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа стоимость самой большой квартиры в Петербурге
Названа стоимость самой большой квартиры в Петербурге
Торговое соглашение США и Китая не затронет Huawei
Торговое соглашение США и Китая не затронет Huawei
В Думе оценили позицию Германии по «Северному потоку — 2»
В Думе оценили позицию Германии по «Северному потоку — 2»1
США отложат повышение пошлин на китайские товары
США отложат повышение пошлин на китайские товары
Китай пустит к себе иностранные деньги
Китай пустит к себе иностранные деньги
Видео
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
05:50
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
Компании Статьи
Что тянет Россию на дно
03:53
Что тянет Россию на дно
Экономика Статьи
Путин уволил Глазьева
00:10
Путин уволил Глазьева
Экономика Другое
Деньги россиян начали воровать по-новому
02:47
Деньги россиян начали воровать по-новому
Личный счет
Украина замерзнет? Киев и Москва не могут договориться
03:51
Украина замерзнет? Киев и Москва не могут договориться
Рынки Компании
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
03:53
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
Личный счет Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
00:51
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Экономика Личный счет
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
10:55
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
Недвижимость
Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году
02:31
Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение