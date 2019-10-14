Плата за услуги ЖКХ «задавила» россиян

Россияне начали массово жаловаться на некорректные суммы в квитанциях за услуги ЖКХ. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на статистику вопросов, поступивших на «горячую линию» НП «ЖКХ Контроль».

Проблема некорректных начислений заняла второе место по количеству жалоб после плохого состояния многоквартирных домов. Всего за третий квартал 2019 года было зарегистрировано 993 жалобы, связанные с начислением платы за «коммуналку» (примерно 15,2 процента от всех обращений).

Вопросы у жильцов российских домов возникают к порядку начисления платы, перерасчетам, некорректному формированию и доставке платежек, а также к изменению размера платы за жилое помещение.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева отметила, что жалобы на постоянно растущую плату за услуги ЖКХ при их низком качестве и возмущение непрозрачностью начислений лидируют в рейтингах организации последние несколько лет.

Опрошенные «Газетой.ру» эксперты объяснили жалобы россиян не ростом тарифов, а падением доходов населения.

По данным Росстата, в 2019 году на оплату услуг ЖКХ приходилось около десяти процентов расходов россиян, а в 2018 году — 9,6 процента. Еще в 2014 году этот показатель составлял 8,9 процента. В среднем ежемесячные траты российской семьи на «коммуналку» составили в прошлом году 4,4 тысячи рублей.

При этом реальные располагаемые доходы россиян (доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные с использованием индекса потребительских цен) с 2013 года упали на 8,3 процента.

Эксперт рабочей группы ОНФ Арсений Беленький связал недовольство россиян с непрозрачностью расчетов. По его словам, жильцы домов не понимают, как формируются тарифы. Показания приборов по электричеству и воде люди могут сами проверить, но по остальным коммунальным ресурсам тарифы рассчитать намного сложнее.

«У россиян нет ни времени, ни сил в этом разобраться, поэтому постоянно возникают споры», — отметил эксперт.

Как сообщал «Рамблер», из-за роста НДС с 18-и до 20 процентов власти решили поднять плату за услуги ЖКХ на 1,7 процента с 1 января 2019 года. С 1 июля тарифы дополнительно проиндексировали на 2,4 процента.

Коридоры роста платежей для каждого региона определяются распоряжением правительства, то есть тарифы растут неоднородно для разных частей страны.