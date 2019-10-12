Ради народа: как губернатор поднял себе зарплату

Ради народа: как иркутский губернатор поднял себе зарплату

Губернатору Иркутской области Сергею Левченко пришлось оправдываться за повышение своего оклада на 20% — от него считаются зарплаты и премии других чиновников. Из-за паводков некоторые стали работать больше, а вот получают жалкие 30 тыс. рублей, объясняет глава региона. В прошлом году Левченко задекларировал 5,55 млн руб. доходов, то есть 458 тыс. руб. ежемесячно.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко объяснил необходимость повышения своего оклада — чтобы легче жилось сотрудникам бюджетных организаций, зарплаты которых привязаны к окладу главы региона. Ранее на сайте заксобрания региона появился проект указа, которым предусмотрено повышение оклада Левченко до 27,2 тыс. рублей. Как сообщали местные СМИ, повышение должно было составить 44%, однако в аппарате главы региона назвали другие цифры — 20%.

Левченко считает, что зарплата сотрудников бюджетных организаций низкая — особенно в условиях переработок, связанных с паводками. «Люди приехали в командировки, работали без выходных по 12 часов», но получали по 30 тыс. руб., рассказал губернатор РБК.

Проектом указа предлагается установить оклад губернатора на уровне 27167 рублей. В пояснительной записке отмечается, что законом от 2016 года оклад был урезан на 10%, но у ряда госслужащих он остался прежним и не зависел от оклада губернатора. Теперь же предлагается эту зависимость ввести.

Так, оклад первого вице-губернатора предлагается установить на уровне 79% от губернаторского, председателя заксобрания — 80%, председателя правительства — 79%. Таким образом, оклад заместителя Левченко будет составлять 21462 руб. Всего в документе указаны 74 должности госслужащих, в том числе бизнес-омбудсмен и постоянные члены избирательных комиссий.

Но нужно помнить, что оклад — это лишь базовая часть, на основе которой высчитываются многочисленные премии и надбавки. Так, проектом указа предлагается установить «ежемесячное денежное поощрение».

Например, для губернатора это 3,9 оклада, то есть почти 106 тыс. рублей. Для вице-губернатора это, соответственно, 83,7 тыс.

Кроме того, чиновникам положены и другие бонусы. Естественно, они не ездят на общественном транспорте, автомобиль им предоставляют за госсчет.

На повышение окладов и премий чиновникам с 1 октября бюджету области придется изыскать 32,36 млн руб., из которых почти 15 млн на рост окладов и 17,36 млн — на премии. В 2020 году на эти нужды потребуется 128 млн руб.

Бюджет Иркутской области на 2019 год сверстан с доходами в почти 189 млрд руб., расходами — 203 млрд руб. При этом 47 млрд руб. доходов — это межбюджетные трансферты.

Сергей Левченко возглавляет регион с 2015 года. Тогда доходы бюджета составляли 98,8 млрд руб., а расходы — 109 млрд руб. Чиновник пояснил, что из-за дыры в бюджете он и принял решение о снижении с 2016 года зарплаты себе и заместителям на 10%.

Среднесписочная численность областных государственных гражданских служащих в Иркутской области по состоянию на 1 июля этого года — 3 940 человек, численность работников областных госучреждений — 86 801 человек. Расходы на их денежное содержание составили 1,2 млрд руб. и 19 млрд руб. соответственно.

Согласно декларации, в 2018 году доход Сергея Левченко составил более 5,55 млн руб.

У него в собственности находится земельный участок и два мотоцикла, а в пользовании — две квартиры, земельный участок и гараж. У супруги губернатора в прошлом году в собственности было две квартиры и 1/3 доли в квартире и автомобиль Audi Q7, а в пользовании — квартира и гараж. Доход супруги составил 3,24 млн руб.

Таким образом, среднемесячный доход иркутского губернатора в прошлом году составлял около 458 тыс. руб. Примерно такая же зарплата, например, у губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — около 400 тыс. руб. в месяц.

«У меня оклад — 84 тыс., он никоим образом не больше, чем у других губернаторов», — говорил ранее Фургал, опровергая слухи о повышении зарплаты на 700 тыс. руб.

То есть у губернаторов зарплаты могут отличаться значительно. И если у Фургала это 400 тыс., то у губернатора Калининградской области — 180 тыс., говорил министр финансов региона Виктор Порембский