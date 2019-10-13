Россиянам пообещали снизить стоимость «коммуналки»

В России в следующем году подешевеет "коммуналка". Компаниям, снабжающим россиян водой, светом и газом, запретят включать в квитанции банковскую комиссию, сообщает НТВ.

Речь идет о процентах, которые банки берут с поставщиков коммунальных услуг за перечисление денег на банковские счета.

Эксперты полагают, что коммуналка подешевеет в среднем на 200 рублей в месяц. Постановление вступит в силу осенью 2020 года.

Ранее «Рамблер» сообщал, что жителю Перми пришла квитанция за коммунальные услуги на 2 миллиона рублей. Мужчина проживает в двушке площадью 40 квадратных метров. Управляющая компания ошибочно решила, что в его квартире проживает 4 тысячи человек, и высчитала сумму месячного платежа в 2 млн рублей.