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Россиянам пообещали снизить стоимость «коммуналки» 

Рамблер 4 часа назад
В России в следующем году подешевеет "коммуналка". Компаниям, снабжающим россиян водой, светом и газом, запретят включать в квитанции банковскую комиссию, сообщает НТВ.
Речь идет о процентах, которые банки берут с поставщиков коммунальных услуг за перечисление денег на банковские счета.
Эксперты полагают, что коммуналка подешевеет в среднем на 200 рублей в месяц. Постановление вступит в силу осенью 2020 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что жителю Перми пришла квитанция за коммунальные услуги на 2 миллиона рублей. Мужчина проживает в двушке площадью 40 квадратных метров. Управляющая компания ошибочно решила, что в его квартире проживает 4 тысячи человек, и высчитала сумму месячного платежа в 2 млн рублей.
Личный счет , НТВ
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