Отобрали последнее: как урезали вклады

У россиян забирают последнюю возможность заработать на своих вложениях. Банки режут ставки по депозитам в рублях. Доходность по ним уже ниже 7% и составляет в среднем 6,48%, замерили в ЦБ . Кроме того, в ряде российских банков ввели отрицательные ставки по депозитам в евро.

Россияне все меньше могут заработать на вкладах. Средняя ставка по депозитам в десяти российских банках, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, снизилась. Доходность по вкладам в этих банках за первую декаду октября составила 6,48%, упав на 0,14 п.п.

Данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликовал на своем сайте Центробанк 15 октября.

Показатель доходности вкладов находится на самом низком уровне с начала сентября 2018 года, когда ставка за первую декаду сентября составляла 6,61%.

Ссамое низкое значение ставки за все время, в течение которого ее мониторит ЦБ, — с середины 2009 года — было зафиксировано в первой декаде июня 2018 года — 6,05%. Самое высокое — в конце декабря 2014 года (15,63%).

Это произошло после резкого повышения ключевой ставки Банком России — сразу на 6,5 п.п., с 10,5 до 17% годовых. Тогда совет директоров ЦБ принял это решение, считая, что это поможет стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

На этом фоне доходность по вкладам в отдельных банках в декабре 2014 — январе 2015 года достигала 25% годовых.

Однако потом ставка постепенно начала снижаться, и таких сказочных условий вклады уже не давали.

По состоянию на 1 сентября 2019 года, по данным ЦБ, наши граждане хранили в банках депозиты на 29,46 млрд рублей.

В своих последних аналитических материалах Банк России не раз давал прогнозы по дальнейшему постепенному снижению депозитных ставок.

ЦБ в этом году уже три раза принимал решение о снижении ключевой ставки — в июне, июле и сентябре, каждый раз снижая значение на 0,25 п. п. На сегодня уровень ставки составляет 7% годовых.

До конца года максимальная ставка в топ-10 банков уменьшится до 6% годовых —

таким прогнозом поделился с «Газетой.Ru» главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин . По его словам, основными причинами для этого выступают замедление инфляции, ожидания снижения ключевой ставки и увеличение объема денег в банковской системе.

Так, судя по данным статистического ведомства, с марта этого года инфляция действительно замедляется. Текущее положение дел позволяет ожидать снижения темпов роста потребительских цен до 3,5% — 3,7% к декабрю по сравнению с 4% в сентябре и 4,3% в августе.

При этом денег у банков достаточно. Структурный профицит ликвидности в банковской системе, по прогнозам ЦБ РФ, на конец 2019 года вырастет до 3,6 — 3,9 трлн рублей по сравнению с 3,5 трлн рублей в среднем в первой половине октября.

Как поясняют эксперты, банки боятся слишком сильно задирать ставки по сравнению со средней максимальной ставкой ЦБ. Как обещал ранее регулятор, ЦБ будет уделять пристальное внимание случаям превышения кредитными организациями максимальной ставки, сложившейся в топ-10 банков, более чем на 2 п. п.

Хотя само по себе предложение банком более высоких ставок по вкладам, чем указывает ЦБ, не является нарушением, но заставляет регулятора внимательно изучать своего поднадзорного, говорит советник международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов

По его словам, такое внимание со стороны регулятора вполне понятно, так как высокая ставка может быть признаком дефицита ликвидности у кредитной организации либо даже подготовкой к прекращению банковской деятельности.

На рынке было достаточно случаев, когда даже относительно известные банки «пылесосили» рынок, собирая денежные средства под повышенные ставки, а потом у них отзывалась лицензия,

напоминает Константинов. А потом в ходе банкротства выяснялась, что привлекаемые средства из банков сразу же выводились. И возмещать средства вкладчикам таких банков приходилось государству.

При этом по валютным депозитам ставки банки уже давно срезали до такого уровня, что россиянам просто не выгодно делать такие вложения.

Так, Банк России планирует дать кредитным организациям возможность устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам в России. То есть за то, что у клиента будет открыт вклад в валюте, человек должен будет «заплатить» банку — примерно так же, как это происходит при аренде сейфовой ячейки. Отрицательные ставки по вкладам в евро уже есть в ряде российских банков, а ставки по вкладам в долларах очень малы — они находятся на уровне 0,2 — 1,3% годовых.

Когда в банковской системе много свободных денег, то кредитные организации могут позволить себе держать ставки на очень низком уровне. Фондовый рынок как средство инвестирования в него свободных денег развит слабо, и риски потери средств на нем гораздо выше, чем на депозитах, которые защищены страховкой государства на этот случай, поясняет генеральный директор УК «Ронин Траст» Сергей Стукалов

Поэтому по сути у людей нет выбора — даже под низкую ставку они будут приносить свои средства в банки, уверен он.