Россияне разочаровались в ювелирных украшениях

В России сокращается спрос на ювелирную продукцию из драгоценных металлов. Такой вывод сделали в Минпромторге , сообщает RNS. В частности, в ведомстве подсчитали, что потребление золота ювелирной промышленностью в 2018 году снизилось в 1,8 раза за пять лет — до 41 тонны.

Что касается серебра, что рынок сокращается, в том числе, из-за падения покупательской способности населения, указали в Минпромторге. Одновременно в министерстве подчеркнули, что экспорт серебряных украшений стабилен, но одновременно незначителен, и ему необходима поддержка. В ведомстве заключили, что в стране есть «кризис ювелирных изделий».

«Что золото, что камни, их цены котируются в долларах США, и, соответственно, мы сильно зависим от курса валюты. Поэтому получились такие ножницы: доходы упали, а себестоимость продукции выросла», — указал генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдурад Уткин.