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Россияне разочаровались в ювелирных украшениях 

Lenta.ru 35 минут назад
Россияне разочаровались в ювелирных украшениях
Фото: depositphotos.com
В России сокращается спрос на ювелирную продукцию из драгоценных металлов. Такой вывод сделали в Минпромторге, сообщает RNS. В частности, в ведомстве подсчитали, что потребление золота ювелирной промышленностью в 2018 году снизилось в 1,8 раза за пять лет — до 41 тонны.
Что касается серебра, что рынок сокращается, в том числе, из-за падения покупательской способности населения, указали в Минпромторге. Одновременно в министерстве подчеркнули, что экспорт серебряных украшений стабилен, но одновременно незначителен, и ему необходима поддержка. В ведомстве заключили, что в стране есть «кризис ювелирных изделий».
«Что золото, что камни, их цены котируются в долларах США, и, соответственно, мы сильно зависим от курса валюты. Поэтому получились такие ножницы: доходы упали, а себестоимость продукции выросла», — указал генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдурад Уткин.
Ранее в октябре специалисты компании Knight Frank назвали самые выгодные для инвестиций драгоценные камни: ими оказались бриллианты. Управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович посоветовал вкладываться не в украшения, а именно в камни: обычно их покупают у дилеров или аукционных домов.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Алексей Голубович , Минпромторг
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