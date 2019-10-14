Россияне, которые являются безработными и чей возраст приближается к пенсионному (предпенсионеры), могут быть добавлены в категорию граждан, имеющих право на получение профессиональной юридической помощи, носящей безвозмездный характер.
«Соответствующий законопроект был одобрен комитетом по государственному строительству и законодательству, а рассмотрение произойдет уже на ближайших заседаниях Госдумы», — пишет «Парламентская газета».
Депутат Госдумы Олег Быков, являющийся автором инициативы, отметил, что дополнительные гарантии должны быть введены в связи с увеличением пенсионного возраста, так как те люди, которым до пенсии осталось совсем немного, нуждаются в социальной защите, а возможность получения бесплатной, причем квалифицированной юридической поддержки, позволит в полной мере реализовать свои права.
Ранее сообщалось, что из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста трудоустроены только 40%. Пенсионный фонд России направил письмо в Роструд, в котором сообщил о 1,8 млн работающих мужчинах 1959—1963 годов рождения и 2,2 млн женщинах 1964—1968 годов рождения. Всего в стране проживают 10,1 млн людей предпенсионного возраста. Таким образом, безработными предпенсионерами сейчас являются шесть млн россиян. Уровень безработицы в стране среди предпенсионеров является экстремально высоким. Однако в беседе с «URA.RU» доктор экономических наук Никита Кричевский заявил, что российские предпенсионеры, оставшиеся без работы, в большинстве случаев сами виноваты в этом.