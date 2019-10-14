В России для предпенсионеров придумали новую льготу

Россияне, которые являются безработными и чей возраст приближается к пенсионному (предпенсионеры), могут быть добавлены в категорию граждан, имеющих право на получение профессиональной юридической помощи, носящей безвозмездный характер.

«Соответствующий законопроект был одобрен комитетом по государственному строительству и законодательству, а рассмотрение произойдет уже на ближайших заседаниях Госдумы», — пишет «Парламентская газета».

Депутат Госдумы Олег Быков , являющийся автором инициативы, отметил, что дополнительные гарантии должны быть введены в связи с увеличением пенсионного возраста, так как те люди, которым до пенсии осталось совсем немного, нуждаются в социальной защите, а возможность получения бесплатной, причем квалифицированной юридической поддержки, позволит в полной мере реализовать свои права.