Возьмут за все: в России появится единая платежка

Правительство поддержит введение нового единого платежного документа (ЕПД), который объединит все коммунальные ресурсы и услуги в одной квитанции. В июне законопроект был внесен в Госдуму , и депутаты обещали рассмотреть его уже в осеннюю сессию. Если все платежи будут в единой квитанции, то это устранит путаницу и повысит собираемость платежей, рассчитывают в кабмине.

В России может появиться единый платежный документ со всеми услугами ЖКХ. В российском правительстве поддержат нововведение, сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект отзыва кабинета министров.

Соответствущий законопроект, в котором введены новые понятия — ЕПД и «расчетный центр», депутаты вносили в Госдуму летом.

«Мы постараемся ускориться максимально по этому законопроекту. Он очень нужный. Я думаю, мы просто обязаны в осеннюю сессию его принять полностью, тем более, все соответствующие положительные отзывы у нас в наличии», — говорил первый зампредседателя комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов (цитата по ТАСС).

Новая квитанция получит название «единый платежный документ» (ЕПД). В нее планируется включить оплату за все коммунальные услуги и ресурсы: воду, электроэнергию, газ, отопление, а также за управление, содержание и текущий ремонт дома, взнос за капремонт и вывоз мусора.

По замыслу депутатов, выставлять единые счета будут «расчетные центры».

В кабмине планируют рекомендовать авторам четче описать его понятие и отличие от действующей квитанции, пишет газета «Известия».

Необходимость введения ЕПД вызвана тем, что в регионах зачастую жильцы в течение месяца получают несколько квитанций от разных поставщиков коммунальных услуг, поясняли депутаты. Платежки за ЖКХ могут направлять и управляющие компании, а также банки, специальные операторы расчетов. Это путает россиян.

Кроме того, с этого года в России стартовала «мусорная реформа». Сбор за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) стал коммунальной услугой, и расчет идет по новым правилам. После этого плата в ряде регионов увеличилась, и многим стали приходить отдельные платежные документы за утилизацию отходов.

В части регионах россияне так и вовсе получили «двойные квитанции» за вывоз мусора. Одна квитанция — от регионального оператора, другая — от управляющей организации. В результате часть россиян вообще перестали платить за вывоз мусора.

Первый квартал стал самым беспокойным, собираемость «мусорных платежей» по стране составила 50,3%. Об этом в интервью принадлежащему Демьяну Кудрявцеву изданию «Ведомости» сообщал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин . При этом в ряде регионов — Дагестане, Самарской области, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Пермском крае — сбор платежей не дотянул и до 20%.

Если ввести единую платежку, теоретически это позволит поднять собираемость платежей за услуги, которые в нее будут включены.

Если мусор будет вписан в единую платежку, то не платить отдельно за него не получится, так как, несмотря на то, что суммы разбиты по графам, конечная цифра представляет собой единое обязательство, пояснял «Газете.Ru» Дмитрий Лесняк , юрист компании BMS Law Firm.

«В результате, если на должника подадут в суд, то, скорее всего, суд придет к выводу о частичном неисполнении обязательства, а неуплаченная сумма будет взыскана», — сказал он.

Между тем, как отмечал аналитик «Финам» Алексей Коренев , если все включить в одну платежку, то есть риск, что россияне вообще будут меньше платить и за другие потребляемые ресурсы.

Наши соотечественники в целом часто жалуются на тарифы ЖКХ. В том числе на горячую линию общественного контроля НП «ЖКХ Контроль». Тема платежей всегда занимала первые строчки в топе главных проблем, cледует из статистики организации, которая есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Так, за третий квартал этого года было зарегистрировано 993 жалобы, связанные с начислением платы за ЖКХ. Это около 15,2% от всех обращений. Недовольны россияне квитанциями из-за перерасчетов, некорректного формирования и доставки платежных документов, а также изменения размера платы за жилое помещение.

Эксперты ранее в беседе с «Газетой.Ru» объяснили жалобы россиян не ростом тарифов как таковых, а непрозрачностью расчетов и затяжным падением доходов населения.

Тарифы на ЖКХ повышались в течение 2019 года лишь дважды, их не могут повышать дополнительно сторонние организации. В итоге за этот год стоимость ЖКХ повысилась на 4,1%. C 1 января на 1,7%, c 1 июля на 2,4%.

У россиян стало меньше денег, а доля этого платежа растет совокупного баланса доходов и расходов растет, говорил «Газете.Ru» член экспертного совета комитета Госдумы РФ по ЖКХ Марат Баширов . В структуре расходов платежи за коммунальные услуги занимают 10%, свидетельствуют данные Росстата . Их доля увеличивается — в 2014 году она была меньше и составляла 8,9%.

При этом за 2019 год россияне уже накопили долгов за жилищно-коммунальные услуги объемом более 560 миллиардов рублей.