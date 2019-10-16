В Минфине назвали перекредитование пирамидой 

Рефинансирование кредитов гражданами является пирамидой и рано или поздно может привести к росту потенциального банкротства, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
«Перекредитование — это пирамида, потому что люди перекредитовываются не только на основную сумму, как правило, а еще на накопленный процент, поэтому рано или поздно это приведет к росту потенциального банкротства, лучше, чтобы это было более плавно и раньше, чем позже, с меньшим накопленным долгом», — заявил он, отвечая на вопрос о рисках невозможности рефинансировать кредит после введения Банком России надбавок к коэффициентам риска в зависимости от показателей долговой нагрузки заемщика.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России начал принимать меры по «охлаждению» сегмента кредитования физлиц, чтобы не допустить ситуации опасной закредитованности населения. В частности, совет директоров Банка России принял решение с 1 октября 2019 года изменить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от полной стоимости кредита и значений показателей долговой нагрузки заемщика.