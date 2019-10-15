Средний размер расходов российской семьи снизился за неделю

Средний размер расходов российской семьи в период с 7 по 13 октября снизился на 2% по сравнению с предыдущей неделей.

Согласно приведённым ТАСС результатам исследования холдинга «Ромир», среднестатистическое домохозяйство потратило за указанный период 4148 рублей, что на 86 рублей меньше, чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился ещё больше — на 293 рубля или 6,6%.

Индекс недельных расходов, применённый в исследовании, показывает динамику потребления домохозяйствами товаров повседневного спроса. Исследование учитывало данные о 40 тысячах человек или 15 тысячах семей в 220 населённых пунктах России.