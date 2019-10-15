В ФАС обеспокоены ростом цен на авиабилеты

Рост цен на авиабилеты может выйти за пределы инфляции, сообщили в ФАС

Игорь Артемьев. Стоимость авиабилетов может покинуть пределы уровня инфляции из-за высокого сезонного спроса, заявил журналистам руководитель ФАС России

Средний рост цен на авиабилеты эконом-класса по направлениям внутри России по итогам восьми месяцев составил 5,9% в годовом выражении, сообщила в начале октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

"В декабре-ноябре сезонный спрос падает, цены уменьшаются и поэтому "средняя температура по больнице", как Росстат и мы считаем, имеет ярко выраженный сезонный характер. И поэтому она может выйти за пределы инфляции в крайнем случае", — сказал Артемьев.

Он добавил, что рост стоимости билетов и уровня инфляции близки, а впереди — несколько месяцев низкого спроса на авиаперелеты, что приведет к падению стоимости на авиабилеты.