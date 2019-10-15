Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.31
$
64.50
70.81
71.14
Прогноз
21.10 – 28.10
$
64.14
71.16
Индексы и котировки Brent
58.69
–0.73 Золото
1481.65
+0.08 РТС
1331.03
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
15.10
1.1030
+0.0131
30.09
1.0899
11.10
01.10
19.09

Прожиточный минимум московских пенсионеров увеличат в 2020 году 

Вечерняя Москва + ещё 1 3 часа назад
Московским пенсионерам увеличат прожиточный минимум
Фото: ТАСС
Столичные власти предложили повысить прожиточный минимум на пенсионеров города на 463 рубля, итоговая величина составит почти 12,6 тысячи рублей. Законопроект внес в Мосгордуму мэр Сергей Собянин.
— Предлагается на следующий год установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в размере 12578 рублей, — уточняется в законопроекте.
Закон будет способствовать расчету доплат к пенсиям, которые соответствуют нормативным актам города. На выплаты будут направлены средства из столичного бюджета. Ожидается, что на программу «Социальная поддержка жителей города Москвы» будет потрачено практически 160 миллиардов рублей. В среднем, месячная доплата составит 4743 рубля, говорится в законопроекте.
В работе стали отказывать из-за долгов по ЖКХ
Вечерняя Москва: последние новости
Единую платежку за услуги ЖКХ предложили ввести в России Единую платежку за услуги ЖКХ предложили ввести в России ЦБ рассказал о новом способе обмана владельцев банковских карт ЦБ рассказал о новом способе обмана владельцев банковских карт Роструд напомнил правила оплаты работы в праздники Роструд напомнил правила оплаты работы в праздники
Личный счет , Недвижимость , Сергей Собянин , Мосгордума , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уйти в тень: россияне полюбили зарплаты в конвертах
Уйти в тень: россияне полюбили зарплаты в конвертах2
Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»
Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»41
«Газпрому» отключили иностранную технику
«Газпрому» отключили иностранную технику2
Россия поможет ОАЭ в развитии атомной генерации
Россия поможет ОАЭ в развитии атомной генерации1
Отобрали последнее: как урезали вклады
Отобрали последнее: как урезали вклады101
Видео
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
00:45
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
Личный счет
Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»
03:38
Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»
Экономика
Россия передумала отвергать доллар
04:26
Россия передумала отвергать доллар
Рынки Экономика
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
05:42
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
Экономика Другое
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
05:50
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
Компании Статьи
Что тянет Россию на дно
03:53
Что тянет Россию на дно
Экономика Статьи
Путин уволил Глазьева
00:10
Путин уволил Глазьева
Экономика Другое
Деньги россиян начали воровать по-новому
02:47
Деньги россиян начали воровать по-новому
Личный счет
Украина замерзнет? Киев и Москва не могут договориться
03:51
Украина замерзнет? Киев и Москва не могут договориться
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение