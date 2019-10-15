Московским пенсионерам увеличат прожиточный минимум

Прожиточный минимум московских пенсионеров увеличат в 2020 году

— Предлагается на следующий год установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в размере 12578 рублей, — уточняется в законопроекте.

Закон будет способствовать расчету доплат к пенсиям, которые соответствуют нормативным актам города. На выплаты будут направлены средства из столичного бюджета. Ожидается, что на программу «Социальная поддержка жителей города Москвы» будет потрачено практически 160 миллиардов рублей. В среднем, месячная доплата составит 4743 рубля, говорится в законопроекте.