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Пенсии россиян снова «заморозят» 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Пенсии россиян снова «заморозят»
Фото: Lenta.ru
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года и рекомендовал нижней палате парламента принять соответствующий законопроект. Об этом сообщает ТАСС.
Заморозку накопительной части пенсии впервые ввели в 2014 году. Этот период должен был закончиться в 2020 году, но в конце 2018-го президент России Владимир Путин продлил его до 2021 года.
На время действия заморозки страховые отчисления с зарплат россиян в полном объеме направляются на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Раньше граждане могли самостоятельно распоряжаться этими деньгами: направить на формирование собственных накоплений или передать в страховую часть.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что учет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц, поскольку размер в 16 процентов индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется.
Отмечается также, что продление заморозки на 2022 год позволит уменьшить трансферт в бюджет Пенсионного фонда на 634,8 миллиарда рублей.
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Комментарии2
Личный счет , Владимир Путин , Госдума
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