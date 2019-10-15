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Уйти в тень: россияне полюбили зарплаты в конвертах 

Газета.Ru 47 минут назад
Уйти в тень: россияне полюбили зарплаты в конвертах
Фото: РИА Новости
Россияне стали лояльнее относиться к работе в «тени». За два года почти в полтора раза выросло число тех, кто приветствует неформальную занятость, свидетельствует исследование РАНХИГС. Россиян не пугает незаконность зарплаты в конверте. В «теневом» секторе в настоящее время трудятся около 25 млн человек.
Около 25 млн россиян, или 32,5% занятых в экономике, трудятся в теневом секторе экономики, показало новое исследование Института общественных наук РАНХиГС.
К числу трудящихся в теневом секторе относятся граждане, которые не оформляют отношения с работодателем, официально трудоустроенные, но получающие часть зарплаты «в конверте», а также подрабатывающие на стороне.
Опрос проводился в мае этого года, респондентами стали 1 215 человек из 27 субъектов России.
«В последние два десятилетия «теневая» занятость укрепила свои позиции на рынке труда. В нее включены различные группы занятого населения, в том числе представители малого бизнеса, самозанятые, наемные работники»,
— комментирует директор научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.
Впрочем, как отмечается в исследовании, в целом доля россиян, которые так или иначе задействованы в теневом трудовом секторе, снизилась вдвое.
Так, если в 2017 году о наличии подработок заявляли 45,3% участников опроса, то в 2019 году — только 27,6%
Однако эксперты объясняют это не повышением правовой сознательности граждан, а снижением потребительской активности. Просто теперь большее число россияне не могут позволить оплачивать те или иные виды работ или услуг, которые раньше были им доступны.
Меньшее количество заказов приводит к снижению серых заработков россиян.
При этом, что примечательно, большая часть россиян лояльна к зарплате «из рук в руки». И процент растет. С 2017 года он увеличился на 22,1% до 72,9%, следует из результатов исследования.
Эта тенденция говорит о том, что неофициальный заработок остается единственной возможностью увеличить свой небольшой доход, полагают в РАНХиГС. Он позволяет совмещать две или более работы и копить деньги.
«Для многих граждан участие в неофициальной деятельности скорее вынужденная мера», — подчеркивают авторы исследования.
По данным Росстата, в целом за 2018 год объем «серых» зарплат в России оценивался в 13 трлн рублей — 12,6% ВВП. «В тени» работает каждый пятый россиянин.
Серые зарплаты выгодны работодателям, объясняет в беседе с «Газетой.Ru» аналитик «Финам» Алексей Коренев.
«К сожалению, ситуация с бизнесом не очень хорошая. Компании вынужденны экономить, условия для ведения бизнеса в России сейчас крайне тяжелые, и предприниматели считают каждую копейку. В этом плане выплата части зарплат в конвертах позволяет экономить на отчислениях в фонды», — констатирует Коренев.

Доживу ли до пенсии? Что толкает россиян к «серым» деньгам

В свою очередь после старта «пенсионной реформы» россияне не верят, что будут получать достойную пенсию или вообще до нее доживут, поэтому и лояльнее относятся к серым зарплатам, продолжает эксперт.
Напомним, средняя пенсия равняется чуть более 14 тыс. рублей и едва превышает прожиточный минимум в стране (около 11 тыс. рублей).
«Россияне понимают, что выживать придется самому, что проще накопить деньги и положить их на банковский счет, чем надеяться на Пенсионный фонд», — считает эксперт.
При этом доходы наших сограждан в целом ряде профессий очень сложно отследить налоговой, указывает Коренев. Это, например, различные репетиторы, нянечки, сиделки, клинеры и др. Эти профессии легко совмещать с основной работой. И россияне этим с охотой пользуются.
«Преподаватель в вузе, где копейки платят, легко может подрабатывать репетиторством. Таких профессий множество. Они (россияне — прим. ред.) просто вынуждены это делать, поскольку тот уровень дохода, который начисляется по основному месту работу, не позволяет прожить», — указывает Коренев.
Схема «работаю там, где платят», очень популярна среди россиян,
констатировал в беседе с «Газетой.Ru» директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.
«На статистику также влияет и высокий процент «правого нигилизма» — россияне не всегда готовы углубляться в подробности плюсов и минусов такой работы, иногда бывает достаточно придерживаться общего мнения и чужого опыта, который не всегда оказывается показательным. Если говорить с точки зрения права, работа в тени всегда сопровождается высокими рисками остаться без зарплаты в любой момент, так как никаких обязательств, кроме как «на словах», работодатель перед сотрудников иметь не будет», — резюмирует Жарский.
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Личный счет , Статьи , Экономика , Алексей Коренев , Андрей Покида , Дмитрий Жарский , РАНХиГС , Газета.Ru
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