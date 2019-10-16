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Российские пекари объявили о подорожании хлеба 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
В сентябре текущего года (по сравнению с сентябрем 2018-го) средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки выросла на 8,1 процента, а на изделия из ржаной муки — на 9,6 процента. Об этом сообщила Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК), передает РИА Новости.
Таким образом, средняя цена на хлеб из пшеничной муки высшего сорта составляет 76,76 рубля за килограмм, стоимость изделия из муки первого и второго сортов составила 50,51 рубля за килограмм. Что касается изделий из ржаной муки или смеси ржаной и пшеничной муки, то их стоимость повысилась на 9,6 процента (до 51,11 рубля за килограмм).
Ранее в среду, 16 октября, эксперты IT-компании «Эвотор» проанализировали среднюю цену на хлеб в крупнейших городах России и выяснили, где он стоит он стоит дороже всего, а где — дешевле. Выяснилось, что высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге (57 рублей), а самые низкие — в Перми и Нижнем Новгороде (23 рубля)
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