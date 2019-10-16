Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют

В России замедляется инфляция. Рост цен составил в сентябре всего 4%. Однако россияне этого не чувствуют. Дело в том, что доходы наших сограждан падают, и даже незначительный рост цен бьет по кошельку. К тому же подсчеты инфляции ведутся совсем не по тем товарам, которые покупают россияне, указывают эксперты.
Официальная статистика свидетельствует, что инфляция замедляется. Если рассматривать сентябрьские данные (год к году), то рост цен составил всего 4%, говорится в обзоре Банка России «Динамика потребительских цен». Так, в первом осеннем месяце инфляция снизилась на 0,3 п.п.
При этом рост цен замедлился на все основные группы товаров и услуг, пишет регулятор. Это неудивительно, учитывая, что в конце лета и начале осени традиционно снижаются цены на овощи и фрукты урожая этого года.
К тому же повлиял сдержанный спрос россиян и укрепления рубля, отмечает ЦБ.
Однако население и официальные ведомства воспринимают рост цен по-разному.
Это видно, в частности, по материалам того же регулятора. Так, в последнем обзоре инФОМ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», опубликованном на сайте ЦБ, говорится, что ожидания населением роста цен в следующие 12 месяцев колеблются в районе 9-10%. Это совсем не те 4%, которые официально фигурируют в статистике.
«В сентябре восприятие респондентами роста цен на отдельные товары и услуги изменялось слабо и разнонаправленно. Более всего возросла частота упоминаний удорожания одежды и обуви, а также детских товаров», — говорится в обзоре.
Эксперты указывают на целый ряд причин, почему россияне не всегда чувствуют замедление инфляции.
Согласно статистике Росстата, реальные доходы россиян непрерывно снижаются шестой год подряд.
Последний раз (если не считать двойственный показатель за 2018 год) они росли в 2013 году — на 4%.
Согласно официальным данным, реальные доходы населения в первом полугодии 2019 году упали в годовом выражении на 1,3%. При этом и дальше роста не предвидится. Так, согласно прогнозу Минфина, в этом году будет чисто номинальный рост доходов — всего лишь на 0,1%.
В этой ситуации даже незначительный рост цен бьет по кошельку.
«Если за последние 12 месяцев реальные доходы сократились на примерно на 0,3%, а цены выросли на 4,5%, то люди восприняли рост инфляции как больший», — поясняет генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.
Официальные цифры потребительской инфляции не реалистичны, говорит партнер люксембургского офиса KRK Group Никита Рябинин.
По его словам, в частности, такой вывод можно сделать по потребительской корзине, которую используют для расчета инфляции.
«Корзина» — это продуктовый набор плюс перечень непродовольственных товаров и услуг, которые необходимы для жизни человека и удовлетворения его минимальных потребностей. Всего в ее состав входит около семисот товаров и услуг — начиная от хлеба, круп, чая, картофеля, мяса, муки и овощей — до автомобилей и бытовой химии.
При этом, согласно данным Росстата, в 2018 году 37,5% расходов россиян приходилось на продукты питания, 35,2% — на непродовольственные товары, 27,3% — на услуги.
Однако, как неоднократно указывали эксперты, в российской потребительской «корзине» значительно занижены средние расходы на продовольствие, да и сама она довольно далека от того, что необходимо человеку в современном мире.
Иными словами, наши сограждане покупают не только продукты и товары, которые входят в потребительскую корзину.
К тому же не всегда в магазинах можно найти товары по тем ценам, которые фигурируют в официальной отчетности.
Как сообщили «Газете.Ru» в Росстате, согласно средним потребительским ценам на санитарно-гигиенические товары по Российской Федерации за август 2019 года — эти товары тоже входят в расчет стоимости потребительской корзины — рулон туалетной бумаги должен стоить в России 14 рублей, а 10 штук женских гигиенических прокладок — 29 рублей.
Правда, шампунь в стоимость расчета потребительской корзины включили какой-то приличный — флакон 20 мл за 141 рубль.
Но вот где искать прокладки за 29 рублей не совсем понятно.
Благодаря такой оценке при расчете инфляции получаются не совсем верные цифры, используемые в последующем представителями власти для отчетов и докладов по снижению инфляции, говорит Рябинин.
К примеру, в далеком 2015 году журналисты BBC провели мониторинг цен на продукты питания в европейской России и установили, что наблюдается рост цен в 1,5 раза, когда же власти заявляли об инфляции в 15-20%.
«В целом мы имеем занятный парадокс: снижение уровня жизни сохраняет инфляцию на низком уровне. А сама инфляция при этом воспринимается как галопирующая. И это естественное для депрессивного состояния экономики состояние», — резюмирует эксперт.