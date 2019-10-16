Занятный парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют

В России замедляется инфляция. Рост цен составил в сентябре всего 4%. Однако россияне этого не чувствуют. Дело в том, что доходы наших сограждан падают, и даже незначительный рост цен бьет по кошельку. К тому же подсчеты инфляции ведутся совсем не по тем товарам, которые покупают россияне, указывают эксперты.

Официальная статистика свидетельствует, что инфляция замедляется. Если рассматривать сентябрьские данные (год к году), то рост цен составил всего 4%, говорится в обзоре Банка России «Динамика потребительских цен». Так, в первом осеннем месяце инфляция снизилась на 0,3 п.п.

При этом рост цен замедлился на все основные группы товаров и услуг, пишет регулятор. Это неудивительно, учитывая, что в конце лета и начале осени традиционно снижаются цены на овощи и фрукты урожая этого года.

К тому же повлиял сдержанный спрос россиян и укрепления рубля, отмечает ЦБ.

Однако население и официальные ведомства воспринимают рост цен по-разному.

Это видно, в частности, по материалам того же регулятора. Так, в последнем обзоре инФОМ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», опубликованном на сайте ЦБ, говорится, что ожидания населением роста цен в следующие 12 месяцев колеблются в районе 9-10%. Это совсем не те 4%, которые официально фигурируют в статистике.

«В сентябре восприятие респондентами роста цен на отдельные товары и услуги изменялось слабо и разнонаправленно. Более всего возросла частота упоминаний удорожания одежды и обуви, а также детских товаров», — говорится в обзоре.

Эксперты указывают на целый ряд причин, почему россияне не всегда чувствуют замедление инфляции.

Согласно статистике Росстата , реальные доходы россиян непрерывно снижаются шестой год подряд.

Последний раз (если не считать двойственный показатель за 2018 год) они росли в 2013 году — на 4%.

Согласно официальным данным, реальные доходы населения в первом полугодии 2019 году упали в годовом выражении на 1,3%. При этом и дальше роста не предвидится. Так, согласно прогнозу Минфина , в этом году будет чисто номинальный рост доходов — всего лишь на 0,1%.

В этой ситуации даже незначительный рост цен бьет по кошельку.

«Если за последние 12 месяцев реальные доходы сократились на примерно на 0,3%, а цены выросли на 4,5%, то люди восприняли рост инфляции как больший», — поясняет генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Официальные цифры потребительской инфляции не реалистичны, говорит партнер люксембургского офиса KRK Group Никита Рябинин.

По его словам, в частности, такой вывод можно сделать по потребительской корзине, которую используют для расчета инфляции.

«Корзина» — это продуктовый набор плюс перечень непродовольственных товаров и услуг, которые необходимы для жизни человека и удовлетворения его минимальных потребностей. Всего в ее состав входит около семисот товаров и услуг — начиная от хлеба, круп, чая, картофеля, мяса, муки и овощей — до автомобилей и бытовой химии.

При этом, согласно данным Росстата, в 2018 году 37,5% расходов россиян приходилось на продукты питания, 35,2% — на непродовольственные товары, 27,3% — на услуги.

Однако, как неоднократно указывали эксперты, в российской потребительской «корзине» значительно занижены средние расходы на продовольствие, да и сама она довольно далека от того, что необходимо человеку в современном мире.

Иными словами, наши сограждане покупают не только продукты и товары, которые входят в потребительскую корзину.

К тому же не всегда в магазинах можно найти товары по тем ценам, которые фигурируют в официальной отчетности.

Как сообщили «Газете.Ru» в Росстате, согласно средним потребительским ценам на санитарно-гигиенические товары по Российской Федерации за август 2019 года — эти товары тоже входят в расчет стоимости потребительской корзины — рулон туалетной бумаги должен стоить в России 14 рублей, а 10 штук женских гигиенических прокладок — 29 рублей.

Правда, шампунь в стоимость расчета потребительской корзины включили какой-то приличный — флакон 20 мл за 141 рубль.

Но вот где искать прокладки за 29 рублей не совсем понятно.

Благодаря такой оценке при расчете инфляции получаются не совсем верные цифры, используемые в последующем представителями власти для отчетов и докладов по снижению инфляции, говорит Рябинин.

К примеру, в далеком 2015 году журналисты BBC провели мониторинг цен на продукты питания в европейской России и установили, что наблюдается рост цен в 1,5 раза, когда же власти заявляли об инфляции в 15-20%.