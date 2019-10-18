Пенсии россиян защитят с помощью нового закона

В России негосударственные пенсионные фонды смогут стать частью государственных корпораций. Приняты соответствующие поправки в закон о гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.

Отмечается, что еще совсем недавно учредителями НПФ могли быть только физические или юридические лица. Теперь же негосударственные пенсионные фонды смогут войти в систему, которая гарантирует сохранность накоплений.

Новая система позволит крупным госкорпорациям, таким как «Ростех» или «Росатом» , создавать свои пенсионные фонды. Данные НПФ смогут не только обслуживать, но и гарантировать накопительную часть пенсии своим работникам. Также они смогут привлекать людей со стороны. Эта система сможет защитить накопления россиян на старость, пишет Deita.ru.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, НПФ запретят привлекать агентов для заключения договоров. Дело в том, что при досрочном переходе к другому страховщику пенсионные права застрахованных лиц недостаточно защищены от мошеннических действий агентов.