Дачникам-должникам в России усложнили жизнь

Благодаря вступившим в силу изменениям в Гражданский процессуальный кодекс, теперь процедура взыскания долгов по взносам в садоводческие товарищества займет около месяца. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, если раньше для взыскания долгов с дачников приходилось обращаться с иском, то теперь можно направить заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа. После получения документа его необходимо будет направить в банк, и задолженность спишут со счета или карты должника.

Традиционно около 10 процентов дачников являются злостными должниками, накопив долги в 50 и более тысяч рублей, пояснил изданию исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев

«Председателю или юристу СНТ приходилось подавать в суды по каждому должнику исковое заявление, после чего начинался полноценный судебный процесс, который мог длиться месяцами. Необходимо было посещать суды и доказывать свою правоту», — пояснил он.

Андрей Некрасов При этом доцент кафедры гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России отметил изданию «URA.RU», что новыми правилами взыскания долгов с дачников могут воспользоваться мошенники.

«Судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится к немедленному исполнению, в том числе банками», — рассказал Некрасов.

По его словам, в месяц можно списывать не более 80% суммы, которая находится на счету. Но и в этом случае дачник может остаться без денег, потому что это правило действует для приставов, а для банка оно не так актуально, пояснил он.

«Рамблер» писал, что ранее дачникам и садоводам разрешили в упрощенном порядке оформить излишки земли, появившиеся в результате неправильного межевания. Однако нововведение касается только тех участков, которыми человек пользуется уже больше 15 лет и на которые не претендуют соседи. Также ограничен и размер прибавляемой территории, она не должна превышать предельный минимальный размер участка, установленный местной администрацией.