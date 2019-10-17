В России упростили взыскание долгов с дачников

В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые упростили процедуру взыскания задолженности с дачников.

Раньше садоводческим товариществам для взыскания долгов требовалось подавать в суд, теперь же достаточно обратиться в мировой суд для выдачи соответствующего приказа, сообщает «Российская газета».

Получив документ на руки, заявитель направит его в банк, после чего деньги спишут со счета или карты задолжавшего дачника.

Как отметил исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев , злостным должником является каждый 10-й садовод, у многих из них сумма долга превышает 50 тыс. рублей.

В середине сентября Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.

В апреле газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как дачникам избежать налога на теплицы.