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В России упростили взыскание долгов с дачников 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 43 минуты назад
В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые упростили процедуру взыскания задолженности с дачников.
Раньше садоводческим товариществам для взыскания долгов требовалось подавать в суд, теперь же достаточно обратиться в мировой суд для выдачи соответствующего приказа, сообщает «Российская газета».
Получив документ на руки, заявитель направит его в банк, после чего деньги спишут со счета или карты задолжавшего дачника.
Дачникам готовят сюрприз
Как отметил исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, злостным должником является каждый 10-й садовод, у многих из них сумма долга превышает 50 тыс. рублей.
В середине сентября Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.
В апреле газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как дачникам избежать налога на теплицы.
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Личный счет , Видео , Федор Мезенцев , Госдума , Деловая газета "Взгляд" , "Российская газета"
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