Россияне погрязли в «кредитках»

Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт

Российские банки за январь-сентябрь текущего года выдали 8,6 миллиона новых кредитных карт, что на 16% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"За 9 месяцев 2019 года банками было выдано почти 8,6 миллиона новых кредитных карт на общую сумму почти 470 миллиардов рублей, что выше показателей за аналогичный период прошлого года на 16% и 33%, соответственно", — подсчитали аналитики.

Основным драйвером роста кредитных карт, по мнению экспертов, являются более высокие лимиты по картам по сравнению с прошлым годом. Так, средний лимит по кредиткам по итогам третьего квартала 2019 года вырос на 8,2% и составил 53 тысячи рублей. При этом в квартальном выражении показатель снизился на 3,5%.

Российские власти с лета ведут горячее обсуждение темы потребительского кредитования. В частности, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что ситуация в этом сегменте приобретает черты социальной проблемы. Министр также считает возможной рецессию в экономике в 2021 году из-за того, что банки перестанут перекредитовывать граждан с высокими долгами. Также он указывал, что кредиты снижают уровень доходов населения из-за выплат процентов.

В базовый сценарий прогноза, предполагающий стабильное развитие российской экономики, Минэкономразвития заложило предпосылку о замедлении роста потребкредитования в РФ до 20% в 2019 году и до 4% к концу 2020 года, рассчитывая на действенные меры со стороны ЦБ