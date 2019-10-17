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В ЦБ разрабатывают механизм блокировки счета до решения суда 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда
Фото: РИА Новости
В ЦБ рассматривают возможность создания механизма, который позволит блокировать счета лиц, контролирующих финансовые организации, до того, как суд вынесет свое решение. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
По словам одного из источников, для того, чтобы механизм считался эффективным, банку необходимо замораживать счета реальных владельцев финансовых организаций. Определять того, у кого будет блокироваться счет, ЦБ хочет самостоятельно. Однако параметры выявления реального собственника в настоящее время неизвестны.
Эксперты считают, что желание регулятора о создании такого механизма будет дорого стоить бизнесменам. В частности, пострадавшие будут оспаривать решение ЦБ ценой своей репутации.
Названы пять типов потенциальных жертв мошенников
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Личный счет , Демьян Кудрявцев , Центральный банк России , Ведомости
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