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Россияне погрязли в долгах 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Россияне погрязли в долгах
Фото: РИА Новости
Среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) россиян, показывающее уровень закредитованности, выросло впервые за четыре года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Так, за последние полгода ПНД вырос на 1,64 процентного пункта и составил 24,6 процента. При этом наибольший показатель закредитованности населения зафиксирован в Амурской (30,41 процента), Кировской (29,45 процента) и Оренбургской (28,64 процента) областях. Наименьший уровень ПДН наблюдается у заемщиков Приморского края (21,7 процента), Брянской области (21,96 процента) и Москвы (22,2 процента).
Гендиректор НБКИ Александра Викулина отметила, что несмотря на рост ПНД абсолютно во всех регионах страны, уровень доходов заемщиков в ряде субъектов является недостаточно комфортным для обслуживания кредитных обязательств.
Ранее сообщалось, что кредитная нагрузка россиян превысила пик 2013-2014 годов в 75 процентах регионов. Уровень закредитованности населения в этом году стал предметом затяжного спора между Минэкономразвития и Центробанком.
По мнению главы министерства, на рынке потребительского кредитования надувается пузырь. В регуляторе утверждают, что риска пузыря нет, и потребительское кредитование в настоящее время является драйвером роста ВВП.
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Комментарии73
Личный счет , Минэкономразвития , Центральный банк России
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