Займы в ломбардах предложили ограничить

Максимальный размер займа в ломбардах предложили ограничить

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о работе ломбардов в России. В частности, ограничивается размер предельного займа.

Согласно законопроекту, он не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи. При этом до 300 тысяч рублей будет увеличена предельная сумма оценки, обязательная для проведения торгов при реализации невостребованного имущества.

Законопроектом предлагается регламентировать процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок. Для этого, гласит документ, необходимо будет подать документы на включение организации в госреестр Банка России в течение одного года. Ломбардам будут разрешены иные виды деятельности. В частности, они получат право выступать в качестве банковского платежного агента и право сдавать в аренду недвижимое имущество. В законопроекте также прописано, по каким правилам оформлять залоговый билет.

Проект закона предполагает продление времени работы ломбардов на три часа — до 23:00. Сейчас ломбарды могут работать с 8:00 до 20:00.

В случае принятия закон может вступить в силу через шесть месяцев со дня опубликования. Планируется, что Госдума рассмотрит проект документа на заседании 6 ноября.