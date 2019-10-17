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Полные компенсации по советским вкладам снова отложат 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Полные компенсации по советским вкладам снова отложат
Фото: РИА Новости
Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, который продлевает мораторий на полную выплату компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР, чьи сбережения сгорели в 1990-х. Как сообщает ТАСС, нижней палате парламента рекомендовано принять документ в первом чтении.
Приостановить компенсации в полном объеме планируют до 1 января 2023 года.
По закону от 1995 года, полное возмещение денег со стороны государства предусмотрено для тех, кто держал вклады в Сбербанке до 20 июня 1991-го, а также для граждан, имевших государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992-го. Процесс выплат приостановили в 2003-м, с тех пор мораторий продлевается ежегодно.
Согласно закону, восстановление сбережений должно производиться путем их перевода в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля. Объем средств, необходимых для погашения обязательств к 2020 году, составит порядка 45,4 триллиона рублей.
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Комментарии
Личный счет , Сбербанк России , Госдума
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