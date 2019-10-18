Россияне разочаровались в финансовых пирамидах

Центробанк России в последнее время фиксирует снижение числа граждан, которые вкладывают свои средства в сомнительные финансовые схемы, в том числе пирамиды. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях

Вместе с этим, подчеркнул он, растет число тех, кто выбирает самостоятельное инвестирование средств с легальными посредниками и на легальной площадке.

С начала года ЦБ выявил 240 организаций, работающих по принципу финансовых пирамид. Из них 90 представляли собой интернет-проекты, 71 работали в форме ООО, а 28 выбирали форму микрофинансовых компаний. Некоторые не успели начать свою деятельность, потому что их удалось остановить еще на моменте рекламной кампании в интернете.

Представитель регулятора также назвал трендом помощь граждан в выявлении пирамид. Пользователи сети могут заметить подозрительную рекламу и подать жалобу.

Всего за девять месяцев текущего года выявить удалось 2165 нелегальных финансовых организаций, действовавших на рынке. Большую часть из них по-прежнему составляет нелегальные кредиторы — 1576 или 73 процента от общего числа. Кроме того, за три квартала выявлены более 140 нелегальных форекс-брокеров.

В апреле этого года Лях рассказывал, что чаще всего финансовые пирамиды открывают в центральной части России и на Урале. Там организаторы обкатывают схему и затем переносят ее в другие регионы страны.