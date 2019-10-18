Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.96
$
64.09
71.12
71.29
Прогноз
14.10 – 21.10
$
64.00
72.50
Индексы и котировки Brent
59.87
+0.08 Золото
1488.30
+0.06 РТС
1353.82
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
18.10
1.1128
+0.0164
03.10
1.0963
15.10
04.10
23.09

Россияне разочаровались в финансовых пирамидах 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Россияне разочаровались в финансовых пирамидах
Фото: Владимир Додонов / «Коммерсантъ»
Центробанк России в последнее время фиксирует снижение числа граждан, которые вкладывают свои средства в сомнительные финансовые схемы, в том числе пирамиды. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях.
Вместе с этим, подчеркнул он, растет число тех, кто выбирает самостоятельное инвестирование средств с легальными посредниками и на легальной площадке.
С начала года ЦБ выявил 240 организаций, работающих по принципу финансовых пирамид. Из них 90 представляли собой интернет-проекты, 71 работали в форме ООО, а 28 выбирали форму микрофинансовых компаний. Некоторые не успели начать свою деятельность, потому что их удалось остановить еще на моменте рекламной кампании в интернете.
Представитель регулятора также назвал трендом помощь граждан в выявлении пирамид. Пользователи сети могут заметить подозрительную рекламу и подать жалобу.
Всего за девять месяцев текущего года выявить удалось 2165 нелегальных финансовых организаций, действовавших на рынке. Большую часть из них по-прежнему составляет нелегальные кредиторы — 1576 или 73 процента от общего числа. Кроме того, за три квартала выявлены более 140 нелегальных форекс-брокеров.
В апреле этого года Лях рассказывал, что чаще всего финансовые пирамиды открывают в центральной части России и на Урале. Там организаторы обкатывают схему и затем переносят ее в другие регионы страны.
Как правильно работать в праздники
Последние новости
Спецназ ФСБ задержал начальника из самого «элитного» отдела полиции Москвы Спецназ ФСБ задержал начальника из самого «элитного» отдела полиции Москвы Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе Горбачев рассказал об обращении к Путину Горбачев рассказал об обращении к Путину
Комментарии
Личный счет , Валерий Лях , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Средневековое зло»: как России избавиться от пластика
«Средневековое зло»: как России избавиться от пластика2
Российская экономика неожиданно разогналась
Российская экономика неожиданно разогналась3
Набиуллина допустила «более решительное снижение ставки»
Набиуллина допустила «более решительное снижение ставки»6
Фондам разрешат рисковать пенсиями россиян
Фондам разрешат рисковать пенсиями россиян3
Жилье в Санкт-Петербурге резко подорожало
Жилье в Санкт-Петербурге резко подорожало
Видео
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
05:00
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
Личный счет Статьи
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
00:35
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
Личный счет
«Победа» резко повысит цены в России
00:31
«Победа» резко повысит цены в России
Компании Другое
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
03:26
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
Личный счет Статьи
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
00:42
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
Личный счет
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
00:45
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
Личный счет
Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»
03:38
Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»
Экономика
Россия передумала отвергать доллар
04:26
Россия передумала отвергать доллар
Рынки Экономика
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
05:42
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
Экономика Другое
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение