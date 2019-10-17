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Росстат заявил о росте реальных доходов россиян 

RT на русском + ещё 9 45 минут назад
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Фото: РИА Новости
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.
При этом в январе — сентябре доходы увеличились на 0,2%.
Подчёркивается, что Росстат также улучшил оценку по динамике реальных доходов населения во втором квартале — снижение показателя оценивается в 0,1% вместо 0,2%.
В конце сентября министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что реальные располагаемые доходы россиян во втором полугодии вырастут в годовом выражении на 1%.
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