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Минтранс назвал ключ к снижению цен на авиабилеты 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 44 минуты назад
Минтранс назвал ключ к снижению цен на авиабилеты
Фото: РИА Новости
Замминистра транспорта Александр Юрчик заявил, что ключом к снижению цен на авиабилеты является конкуренция на рынке.
«Мы, устанавливая правила игры, создавая в отрасли конкурентные условия, заставляем авиакомпании предлагать пассажиру лучшие условия, чем его конкурент. Вот это и есть ключ к снижению цен и стоимости. А правил, ныне существующих, для этого достаточно. Сейчас наша задача хотя бы стабилизировать на уровне инфляции», — цитирует Юрчика РИА «Новости».
Он отметил, что ведомство работает над тем, чтобы «цена билета регулировалась как правилами, установленными на рынке, так и самим рынком».
Юрчик также сообщил, что окончательной суммы компенсации авиакомпаниям из-за роста стоимости керосина пока нет.
«Мы изучили, рассчитали, внесли в правительство, сейчас этот процесс идет с изучением как финансово-экономическим блоком правительства, так и нами, экспертами, сейчас ищутся некие возможные решения, кстати говоря, и по цифрам тоже. Нам необходимо доказывать ее обоснованность, окончательной цифры пока нет. Предложения были разные, мы предлагали компенсировать 23,5 миллиарда, но сейчас же время движется, изменились сроки, инфляция. Поэтому, возможно, эта цифра несколько увеличится — вопрос расчетов», — пояснил он, добавив, что сумма компенсаций должна быть рассчитана и подтверждена соответствующими выводами и документами.
Кроме того, замминистра транспорта прокомментировал ситуацию с заявками лоукостеров из Европы на полеты по «открытому небу» в петербургский аэропорт «Пулково».
«Это не будет одноразовое действие, мы будем вводить, открываться постепенно, договариваясь. Ведь пока и конкретных заявок на полеты европейских лоукостеров нет. То есть, как только будут конкретные заявки с конкретными графиками, предложениями, как только мы увидим, что Санкт-Петербург договорился, вышел на какие-то решения, мы будем, соответственно, открывать эти полеты», — сказал Юрчик.
Он пояснил, что введение «седьмой свободы воздуха» значит, что любой иностранный авиаперевозчик может прилететь в «Пулково» и увезти российских пассажиров.
«Мы уже сейчас ведем переговоры с иностранными перевозчиками, смотрим, как сделать оптимально так, чтобы раскрыть потенциал туристический Санкт-Петербурга и одновременно минимизировать ущерб для российских перевозчиков», — уточнил замминистра.
Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко предположил, что цены на авиабилеты в 2020 году, по прогнозам, вырастут на 6-8%.
Также сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации стоимости авиатоплива для авиакомпаний.
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Комментарии
Личный счет , Рынки , Александр Осауленко , Александр Юрчик , Владимир Путин , Минтранс РФ , РИА Новости
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