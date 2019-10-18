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Доходы россиян неожиданно резко выросли 

Lenta.ru + ещё 2 54 минуты назад
Доходы россиян неожиданно резко выросли
Фото: ТАСС
Росстат опубликовал статистику по доходам граждан в третьем квартале 2019 года, согласно которой рост среднедушевых доходов достиг 7,8 процента по сравнению с тем же периодом 2018 года, а рост реальных располагаемых доходов составил три процента. Это максимальный показатель с четвертого квартала 2013 года.
Главными причинами такого роста ведомство назвало опережающий рост доходов от трудовой деятельности и низкую базу прошлого года.
Во втором квартале реальные располагаемые доходы (сумма, которая остается на руках граждан после обязательных платежей и корректировки на инфляцию) снизились на 1,3 процента. В годовом выражении показатель вырос на 0,2 процента.
Сильнее всего, по данным ведомства, росла заработная плата работников, доля которой в структуре доходов составляет 56,4 процента. За ней идут иные доходы, в том числе «серые», а после — социальные выплаты, в том числе пенсии и пособия.
Росстат перешел на квартальный отчет о доходах с апреля. Ранее ведомство публиковало эту статистику каждый месяц. Изменилась в последнее время и методика подсчетов, что позволило говорить о росте реальных зарплат в течение последних двух лет. В итоговую сумму добавились доходы от сдачи жилья в аренду, авторские вознаграждения, вознаграждения директоров и аналогичные выплаты, а также привлечение кредитов за рубежом, средства от реализации финансовых активов и вывод средств в иностранные банки.
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Личный счет , Росстат
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