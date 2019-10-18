Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.90
$
64.16
71.06
64.35
Прогноз
14.10 – 21.10
$
64.00
72.50
Индексы и котировки Brent
59.87
+0.00 Золото
1491.70
+0.00 РТС
1353.49
+0.23
Динамика валют
EUR / USD
17.10
1.1125
+0.0161
03.10
1.0963
14.10
03.10
22.09

России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу? 

Lenta.ru 1 час назад
России предсказали кризис на рынке труда
Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»
В России не хватает высококвалифицированных специалистов — с каждым годом реальные возможности работников все меньше соответствуют потребностям работодателей. Теперь последние готовы даже переплачивать хорошим сотрудникам за то, чтобы те не ушли к конкурентам. Ситуация становится еще хуже на фоне демографического кризиса, развернувшегося в России, поскольку с каждым годом становится не только меньше высококвалифицированных специалистов, но и просто работников. Тупик на рынке труда России — в материале «Ленты.ру».
Рабочий момент
Индекс состояния российского рынка труда ухудшается третий год подряд. В 2019-м он вырос до 6,1 балла, хотя в 2018-м и 2017-м был на уровне 6,0 балла и 5,9 балла соответственно. Индекс отражает ситуацию на рынке труда по шкале от 1 до 10. Когда значение индекса меньше 5 — рынок труда здоров, когда же показатель выше 5 — это свидетельствует о слишком сильном влиянии на него таких негативных факторов, как, например, демографические проблемы и отсутствие специалистов.
Ситуация на рынке труда в России тесно связана с положением дел в экономике, чей рост замедляется вслед за общемировым трендом. Так, по данным Росстата, в начале 2019 года ВВП России резко сократил рост. Если еще в четвертом квартале 2018 года он увеличился на 2,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,3 процента по итогам года), то в первом квартале 2019-го он вырос только на 0,5 процента, а во втором квартале — на 0,9 процента. В Hays отмечают, что помимо санкций и «структурно узких мест» рост экономики страны подавляется из-за стремительного старения населения. По прогнозам, он ежегодно будет сокращаться на 0,9 процента в период с 2018 по 2027 год.
Одновременно в России перестает работать компенсация естественной убыли населения за счет мигрантов. В 2018 году приток мигрантов, которые остаются в стране надолго, достиг минимума с 1989 года. В результате они смогли перекрыть естественную убыль только на 57 процентов. В первом квартале нынешнего года ситуация развернулась в обратную сторону — миграционный прирост был максимальным за последние десять лет (если сравнивать с аналогичными периодами предшествующих годов).
Ожидается, что по итогам года Россия даже примет рекордное число мигрантов. Однако эксперты отмечают, что с начала года особых причин для значительного роста мигрантов в 2019 году не было. По их мнению, причина такого «миграционного бума» может крыться в пересмотре Росстатом методики учета миграции. Однако в ведомстве со своей стороны заверили, что никакого пересмотра методов не производилось.
Тяжелый случай
Об ухудшении состояния рынка труда в России говорит ситуация в сегменте высококвалифицированных специалистов. За год индикатор, который отражает баланс между спросом на таких специалистов и предложением на рынке, вырос на 1,6 балла, с 5,6 до 7,2. Такое изменение показателя говорит о серьезном дефиците работников высокой квалификации.
«Кандидаты редких или узких специальностей, осознавая свою востребованность на рынке, повышают зарплатные ожидания. Ощущая дефицит ценных кадров, работодатели вынуждены переплачивать, что приводит к неравномерному росту заработных плат», — отмечают специалисты.
Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
Ситуация в сегменте высококвалифицированных специалистов в России оценивается как одна из наиболее тяжелых среди стран, которые были изучены в рамках исследования. Выше баллы только у Германии, Ирландии и Японии. Рост дефицита кадров в России связывают с проблемами демографии, а именно с отложенным влиянием ситуации начала 1990-х, когда в стране упала рождаемость. Еще одной причиной стал отток человеческого капитала за рубеж.
Помимо острого дефицита высококвалифицированных кадров в России наблюдается и серьезный разрыв между запросами работодателей и навыками соискателей. В прошлом году отражающий этот баланс индикатор был на уровне 4,2 балла, а в нынешнем ухудшился до 4,3 балла. Такая динамика объясняется тем, что рынок меняется лишком стремительно, особенно в таких сферах, как IT, Digital и Telecom, где постоянно появляются новые профессии и специализации. В результате вакансии открываются быстрее, чем кандидаты успевают получить необходимый для них опыт работы.
Однако проблемы в этой области наблюдается не только в России, но и далеко за ее пределами — соответствующий индикатор продолжает ухудшаться в 16 из 34 изученных рынков труда. В США, Швеции, Испании, Люксембурге и Франции он вообще достигает максимальных 10 баллов. Почти такой же высокий уровень несоответствия возможностей сотрудников требованиям работодателей наблюдается в Австрии, Дании, Португалии и Японии. Российский же показатель находится на уровне Германии, Чехии и Китая.
Помимо вопроса дефицита и низкой квалификации кадров развитию рынка труда мешает «неповоротливость» трудового законодательства. По данным исследования, в России оно просто не успевает вслед за изменениями в экономике. В 2019 году индикатор, который оценивает гибкость законов, в России оказался на уровне прошлого года — 7,6 балла. До этого он несколько лет подряд рос: в 2016-м уровень гибкости трудового законодательства был на уровне 7,3, а в 2017-м — 7,7 балла. Ситуация с негибкостью законодательства в России оказалась одной из самых тяжелых среди 34 стран, которые изучались в рамках исследования. Хуже результат только в Бразилии, Китае, Колумбии, Франции и Индии. Еще одним сдерживающим фактором стало замедление темпов роста зарплат в России, что приводит к снижению покупательной способности населения.
Большое дело
В 2019 году неожиданный уровень оказался у индикатора вовлеченности трудоспособного населения в экономику страны — показатель упал с 6,2 балла до 5,8 балла. Снижение говорит о росте числа граждан, которые вовлечены в экономику и ведут трудовую деятельность. Однако в условиях плохой демографической ситуации в России специалисты связывают явление с повышением пенсионного возраста в стране с 1 января 2019 года.
Согласно пенсионной реформе, женщины теперь могут выходить на пенсию не в 55, а в 60 лет, а мужчины не в 60, а в 65 лет (пенсионный возраст повышается постепенно, и до 2028 года объявлен переходный период на новые правила). Именно с помощью повышения пенсионного возраста правительству удалось на некоторое время задержать в экономике рабочую силу и квалифицированных специалистов, а также ослабить давление на бюджет, у которого уменьшились обязательства по выплатам пенсионерам.
Однако одновременно с негативными тенденциями на российском рынке труда происходят положительные изменения. С каждым годом в стране улучшается один из важнейших показателей — уровень гибкости образования. Он отражает, насколько быстро и эффективно образовательная система страны может адаптироваться под нужды бизнеса. Чем ниже показатель, тем больше шансов на то, что она легче и быстрее приспособится к меняющимся потребностям работодателей.
В России в последние годы индикатор падает: в 2019 году он, по подсчетам специалистов, составил 6,4 балла, в 2018-м был 6,8 балла, а в 2017-м — 7,0 балла. Наблюдающийся в России позитивный тренд связан с развитием онлайн-образования и разнообразием курсов по переподготовке. Кроме того, вузы открывают наборы на новые направления для получения образования — эти направления соответствуют требованиям современного рынка. Эксперты утверждают, что именно гибкость системы образования со временем позволит обеспечить рынок труда квалифицированным специалистами и устранить дефицит кадров.
Медленно, но верно
Несмотря на успехи последних лет, пока в общемировом контексте российская система образования остается неповоротливой. Из 34 стран хуже или такой же результат только у семи государств, среди которых присутствуют и США — у остальных стран он лучше. В таких государствах, как Китай, Индия и Сингапур, показатель меньше 1 балла. В США и Великобритании, чьи вузы считаются одними из лучших в мире, уровень гибкости образования оценивается в 6,5 и 4,6 балла соответственно.
«Медленный переход к положительным изменениям (в российском образовании — прим. "Ленты.ру") можно объяснить наличием на рынке труда профессий, где прошлый опыт работы кандидата имеет гораздо большую значимость, чем его образование», — заключили специалисты.
Говоря о ключевых рекомендациях, которые помогают построить эффективный рынок труда, они призывают бизнес к тесной работе с учебными заведениями и к инвестициям в программы переподготовки.
Другими важными факторами развития рынка труда эксперты называют стимулирование сотрудников к работе по гибкому и удаленному графику. Такой подход позволяет увеличить приток высококвалифицированных специалистов, в том числе из-за рубежа, в экономику страны — талантливые работники смогут получить работу вне зависимости от места проживания или управлять проектами в разных точках мира. Однако одним из главных способов улучшить ситуацию на рынке труда России является решение вопроса гендерного разрыва в профессиях, в которых доминируют мужчины. Приток в «исконно мужские» профессии женщин, с одной стороны, позволит сократить разницу в оплате труда между сотрудниками обоих полов, а с другой — повысить вовлеченность россиян трудоспособного возраста в экономику, что критически важно для страны в условиях затяжного демографического спада.
Минтруд предложил отменить детские пособия
Последние новости
Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии Курды на семь часов заблокировали конвой с российскими военными Курды на семь часов заблокировали конвой с российскими военными Фигуранты дела «Нового величия» попытались покончить с собой в суде Фигуранты дела «Нового величия» попытались покончить с собой в суде
Комментарии2
Личный счет , Статьи , Экономика , Росстат , РИА Новости , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ввели новые пошлины против Евросоюза
США ввели новые пошлины против Евросоюза
Изъятые у чиновников квартиры уйдут с молотка
Изъятые у чиновников квартиры уйдут с молотка
Доходы россиян неожиданно резко выросли
Доходы россиян неожиданно резко выросли
США готовы отозвать санкции против Турции
США готовы отозвать санкции против Турции
Россиянам стали одалживать больше денег
Россиянам стали одалживать больше денег3
Новости партнеров
Видео
«Победа» резко повысит цены в России
00:31
«Победа» резко повысит цены в России
Компании Другое
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
03:26
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
Личный счет Статьи
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
00:42
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
Личный счет
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
00:45
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
Личный счет
Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»
03:38
Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»
Экономика
Россия передумала отвергать доллар
04:26
Россия передумала отвергать доллар
Рынки Экономика
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
05:42
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
Экономика Другое
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
05:50
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
Компании Статьи
Что тянет Россию на дно
03:53
Что тянет Россию на дно
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение