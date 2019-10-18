России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?

В России не хватает высококвалифицированных специалистов — с каждым годом реальные возможности работников все меньше соответствуют потребностям работодателей. Теперь последние готовы даже переплачивать хорошим сотрудникам за то, чтобы те не ушли к конкурентам. Ситуация становится еще хуже на фоне демографического кризиса, развернувшегося в России, поскольку с каждым годом становится не только меньше высококвалифицированных специалистов, но и просто работников. Тупик на рынке труда России — в материале «Ленты.ру».

Рабочий момент

Индекс состояния российского рынка труда ухудшается третий год подряд. В 2019-м он вырос до 6,1 балла, хотя в 2018-м и 2017-м был на уровне 6,0 балла и 5,9 балла соответственно. Индекс отражает ситуацию на рынке труда по шкале от 1 до 10. Когда значение индекса меньше 5 — рынок труда здоров, когда же показатель выше 5 — это свидетельствует о слишком сильном влиянии на него таких негативных факторов, как, например, демографические проблемы и отсутствие специалистов.

Ситуация на рынке труда в России тесно связана с положением дел в экономике, чей рост замедляется вслед за общемировым трендом. Так, по данным Росстата , в начале 2019 года ВВП России резко сократил рост. Если еще в четвертом квартале 2018 года он увеличился на 2,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,3 процента по итогам года), то в первом квартале 2019-го он вырос только на 0,5 процента, а во втором квартале — на 0,9 процента. В Hays отмечают, что помимо санкций и «структурно узких мест» рост экономики страны подавляется из-за стремительного старения населения. По прогнозам, он ежегодно будет сокращаться на 0,9 процента в период с 2018 по 2027 год.

Одновременно в России перестает работать компенсация естественной убыли населения за счет мигрантов. В 2018 году приток мигрантов, которые остаются в стране надолго, достиг минимума с 1989 года. В результате они смогли перекрыть естественную убыль только на 57 процентов. В первом квартале нынешнего года ситуация развернулась в обратную сторону — миграционный прирост был максимальным за последние десять лет (если сравнивать с аналогичными периодами предшествующих годов).

Ожидается, что по итогам года Россия даже примет рекордное число мигрантов. Однако эксперты отмечают, что с начала года особых причин для значительного роста мигрантов в 2019 году не было. По их мнению, причина такого «миграционного бума» может крыться в пересмотре Росстатом методики учета миграции. Однако в ведомстве со своей стороны заверили, что никакого пересмотра методов не производилось.

Тяжелый случай

Об ухудшении состояния рынка труда в России говорит ситуация в сегменте высококвалифицированных специалистов. За год индикатор, который отражает баланс между спросом на таких специалистов и предложением на рынке, вырос на 1,6 балла, с 5,6 до 7,2. Такое изменение показателя говорит о серьезном дефиците работников высокой квалификации.

«Кандидаты редких или узких специальностей, осознавая свою востребованность на рынке, повышают зарплатные ожидания. Ощущая дефицит ценных кадров, работодатели вынуждены переплачивать, что приводит к неравномерному росту заработных плат», — отмечают специалисты.

Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Ситуация в сегменте высококвалифицированных специалистов в России оценивается как одна из наиболее тяжелых среди стран, которые были изучены в рамках исследования. Выше баллы только у Германии, Ирландии и Японии. Рост дефицита кадров в России связывают с проблемами демографии, а именно с отложенным влиянием ситуации начала 1990-х, когда в стране упала рождаемость. Еще одной причиной стал отток человеческого капитала за рубеж.

Помимо острого дефицита высококвалифицированных кадров в России наблюдается и серьезный разрыв между запросами работодателей и навыками соискателей. В прошлом году отражающий этот баланс индикатор был на уровне 4,2 балла, а в нынешнем ухудшился до 4,3 балла. Такая динамика объясняется тем, что рынок меняется лишком стремительно, особенно в таких сферах, как IT, Digital и Telecom, где постоянно появляются новые профессии и специализации. В результате вакансии открываются быстрее, чем кандидаты успевают получить необходимый для них опыт работы.

Однако проблемы в этой области наблюдается не только в России, но и далеко за ее пределами — соответствующий индикатор продолжает ухудшаться в 16 из 34 изученных рынков труда. В США, Швеции, Испании, Люксембурге и Франции он вообще достигает максимальных 10 баллов. Почти такой же высокий уровень несоответствия возможностей сотрудников требованиям работодателей наблюдается в Австрии, Дании, Португалии и Японии. Российский же показатель находится на уровне Германии, Чехии и Китая.

Помимо вопроса дефицита и низкой квалификации кадров развитию рынка труда мешает «неповоротливость» трудового законодательства. По данным исследования, в России оно просто не успевает вслед за изменениями в экономике. В 2019 году индикатор, который оценивает гибкость законов, в России оказался на уровне прошлого года — 7,6 балла. До этого он несколько лет подряд рос: в 2016-м уровень гибкости трудового законодательства был на уровне 7,3, а в 2017-м — 7,7 балла. Ситуация с негибкостью законодательства в России оказалась одной из самых тяжелых среди 34 стран, которые изучались в рамках исследования. Хуже результат только в Бразилии, Китае, Колумбии, Франции и Индии. Еще одним сдерживающим фактором стало замедление темпов роста зарплат в России, что приводит к снижению покупательной способности населения.

Большое дело

В 2019 году неожиданный уровень оказался у индикатора вовлеченности трудоспособного населения в экономику страны — показатель упал с 6,2 балла до 5,8 балла. Снижение говорит о росте числа граждан, которые вовлечены в экономику и ведут трудовую деятельность. Однако в условиях плохой демографической ситуации в России специалисты связывают явление с повышением пенсионного возраста в стране с 1 января 2019 года.

Согласно пенсионной реформе, женщины теперь могут выходить на пенсию не в 55, а в 60 лет, а мужчины не в 60, а в 65 лет (пенсионный возраст повышается постепенно, и до 2028 года объявлен переходный период на новые правила). Именно с помощью повышения пенсионного возраста правительству удалось на некоторое время задержать в экономике рабочую силу и квалифицированных специалистов, а также ослабить давление на бюджет, у которого уменьшились обязательства по выплатам пенсионерам.

Однако одновременно с негативными тенденциями на российском рынке труда происходят положительные изменения. С каждым годом в стране улучшается один из важнейших показателей — уровень гибкости образования. Он отражает, насколько быстро и эффективно образовательная система страны может адаптироваться под нужды бизнеса. Чем ниже показатель, тем больше шансов на то, что она легче и быстрее приспособится к меняющимся потребностям работодателей.

В России в последние годы индикатор падает: в 2019 году он, по подсчетам специалистов, составил 6,4 балла, в 2018-м был 6,8 балла, а в 2017-м — 7,0 балла. Наблюдающийся в России позитивный тренд связан с развитием онлайн-образования и разнообразием курсов по переподготовке. Кроме того, вузы открывают наборы на новые направления для получения образования — эти направления соответствуют требованиям современного рынка. Эксперты утверждают, что именно гибкость системы образования со временем позволит обеспечить рынок труда квалифицированным специалистами и устранить дефицит кадров.

Медленно, но верно

Несмотря на успехи последних лет, пока в общемировом контексте российская система образования остается неповоротливой. Из 34 стран хуже или такой же результат только у семи государств, среди которых присутствуют и США — у остальных стран он лучше. В таких государствах, как Китай, Индия и Сингапур, показатель меньше 1 балла. В США и Великобритании, чьи вузы считаются одними из лучших в мире, уровень гибкости образования оценивается в 6,5 и 4,6 балла соответственно.

«Медленный переход к положительным изменениям (в российском образовании — прим. "Ленты.ру") можно объяснить наличием на рынке труда профессий, где прошлый опыт работы кандидата имеет гораздо большую значимость, чем его образование», — заключили специалисты.

Говоря о ключевых рекомендациях, которые помогают построить эффективный рынок труда, они призывают бизнес к тесной работе с учебными заведениями и к инвестициям в программы переподготовки.

Другими важными факторами развития рынка труда эксперты называют стимулирование сотрудников к работе по гибкому и удаленному графику. Такой подход позволяет увеличить приток высококвалифицированных специалистов, в том числе из-за рубежа, в экономику страны — талантливые работники смогут получить работу вне зависимости от места проживания или управлять проектами в разных точках мира. Однако одним из главных способов улучшить ситуацию на рынке труда России является решение вопроса гендерного разрыва в профессиях, в которых доминируют мужчины. Приток в «исконно мужские» профессии женщин, с одной стороны, позволит сократить разницу в оплате труда между сотрудниками обоих полов, а с другой — повысить вовлеченность россиян трудоспособного возраста в экономику, что критически важно для страны в условиях затяжного демографического спада.