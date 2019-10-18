Половина молодежи России готова отказаться от наличных

Половина российской молодёжи готова отказаться от наличных

Почти половина россиян в возрасте от 18 до 24 лет готова полностью отказаться от наличных. Об этом свидетельствуют результаты опроса платежной системы «Мир».

Кроме того, не нужны бумажные деньги примерно половине людей с высоким доходом, в том числе руководителям высшего и среднего звена, — говорится в сообщении.

В ходе опроса выяснилось, что полностью не готовы отказаться от наличности пенсионеры (81%), работники сферы обслуживания (66%) и люди с доходом ниже 20 тысяч рублей (64%). Большинство респондентов объяснили нежелание отказаться от бумажных денег тем, что безналичную оплату принимают не везде.

Тем не менее у 94% россиян оформлена хотя бы одна банковская карта, уточняет ТАСС.