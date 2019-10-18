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Половина российской молодёжи готова отказаться от наличных 

News.ru 1 час назад
Половина молодежи России готова отказаться от наличных
Фото: globallookpress.com
Почти половина россиян в возрасте от 18 до 24 лет готова полностью отказаться от наличных. Об этом свидетельствуют результаты опроса платежной системы «Мир».
Кроме того, не нужны бумажные деньги примерно половине людей с высоким доходом, в том числе руководителям высшего и среднего звена, — говорится в сообщении.
В ходе опроса выяснилось, что полностью не готовы отказаться от наличности пенсионеры (81%), работники сферы обслуживания (66%) и люди с доходом ниже 20 тысяч рублей (64%). Большинство респондентов объяснили нежелание отказаться от бумажных денег тем, что безналичную оплату принимают не везде.
Тем не менее у 94% россиян оформлена хотя бы одна банковская карта, уточняет ТАСС.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что несмотря на удобство современных финансовых технологий, банковские карты и наличные деньги не уйдут из использования. Она указала, что причиной этого является «желание анонимности» и «доверие к финансовым институтам, потому что проблемы с банками всё равно случаются», сообщал News.ru.
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Комментарии1
Личный счет , Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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