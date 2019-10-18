Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ

Услуги ЖКХ можно будет оплатить в кассах магазинов

Как пишет газета «Известия», Ак Барс готов запустить сервис уже в 2020 году. Кассиру нужно будет только отсканировать QR-код на квитанции. Время обслуживания клиентов практически не должно измениться, а после проведения операции дадут кассовый чек об оплате коммунальных услуг.

Такая услуга может появиться и на территории Крыма. В следующем году РНКБ будет технологически готов к внедрению дополнительных сервисов, в том числе — по оплате услуг ЖКХ на кассах магазинов.

Завлабораторией РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко отметил, что подобный сервис будет особенно востребован в пунктах с населением до 1 тысяч человек с плохим покрытием интернета. Эксперт пояснил, что для многих россиян старшего возраста важно оплатить квитанцию лично, а не через Сеть.