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Услуги ЖКХ можно будет оплатить в кассах магазинов 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
Фото: globallookpress.com
Три российские кредитные организации — татарстанский Ак Барс Банк, крымский РНКБ и федеральный Райффайзенбанк — рассматривают возможность внедрения сервиса по оплате услуг ЖКХ на кассах магазинов.
Как пишет газета «Известия», Ак Барс готов запустить сервис уже в 2020 году. Кассиру нужно будет только отсканировать QR-код на квитанции. Время обслуживания клиентов практически не должно измениться, а после проведения операции дадут кассовый чек об оплате коммунальных услуг.
Такая услуга может появиться и на территории Крыма. В следующем году РНКБ будет технологически готов к внедрению дополнительных сервисов, в том числе — по оплате услуг ЖКХ на кассах магазинов.
Завлабораторией РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко отметил, что подобный сервис будет особенно востребован в пунктах с населением до 1 тысяч человек с плохим покрытием интернета. Эксперт пояснил, что для многих россиян старшего возраста важно оплатить квитанцию лично, а не через Сеть.
Как ранее писал News.ru, Сбербанк начнёт принимать квартплату, платежи за связь и телевидение, а также коммунальные услуги на кассах магазинов. Сервис будет доступен лишь для клиентов банка.
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Комментарии3
Личный счет , Денис Домащенко , Райффайзенбанк Австрия , Российский национальный коммерческий банк , Сбербанк России , Ак барс банк , газета "Известия"
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