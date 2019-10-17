Неожиданный рост: как разбогатели россияне

Росстат неожиданно порадовал хорошей статистикой. Доходы россиян выросли на 3% в третьем квартале. Первые два квартала было их падение. Однако все дело в низкой базе. Если считать с начала года, то доходы россиян выросли всего на 0,2%. Да и те «съест» инфляция, говорят эксперты.

Реальные располагаемые доходы населения (с учетом всех обязательных платежей и скорректированные на инфляцию) неожиданно выросли. Они увеличились на 3% в третьем квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликовал Росстат.

При этом рост реальных располагаемых доходов зафиксирован впервые за последние четыре квартала. Он стал самым быстрым с начала 2018 года.

Так, по данным статистического ведомства, в первом квартале располагаемые доходы упали на 2,5%, во втором — на 0,1%. Однако скачок доходов в предпоследнем квартале этого года позволяет показателю вырасти по итогам января-сентября 2019 года на 0,2%.

При этом в третьем квартале увеличились и среднедушевые доходы населения, их размер равняется 35,1 тыс. рублей. Это рост на 7,8% в годовом выражении.

Росстат объяснил столь позитивные данные: сказался рост зарплат (составляют основную часть трудовых доходов) и низкая база за прошлый год. Так, в третьем квартале зарплаты увеличивались выше инфляции — на 9,2% в годовом выражении.

Доходы от трудовой деятельности за девять месяцев этого года прибавили 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

«Основная причина — опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Доходы от собственности, включая выплаты по вкладам, дивиденды и так далее, выросли на 5,8% год к году.

Иные доходы от трудовой деятельности, включая «серую заработную плату», увеличились на 7,3% по сравнению с третьим кварталом 2018 года, сообщили в статистическом ведомстве.

При этом данных о средней зарплате за третий квартал пока нет, подтвердили «Газете.Ru» в Росстате. Они будут в ноябре. Между тем средний оклад в России во втором квартале этого года составил 48 тыс. 453 рубля.

Косвенно подтверждает рост доходов и увеличение сбережений населения.

«В частности, если в третьем квартале 2018 года, по данным ЦБ, зафиксирован отток средств со вкладов, то в третьем квартале 2019 года — прирост», — говорится на сайте статистического ведомства.

Увеличение реальных располагаемых доходов населения ведомством связывается с замедлением темпов роста потребительского кредитования на фоне увеличения долговой нагрузки населения, говорится в обновленном докладе «Картина деловой активности», опубликованном на сайте Минэкономразвития.

Доходы россиян ожидаемо должны были быть в плюсе, но три процента — это очень большая цифра, отметила в беседе с «Газетой.Ru» главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова . Тем не менее есть объективные факторы этого процесса — например, было замедление инфляции, добавляет она.

Валерий Миронов. Данные действительно отчасти можно объяснить низкой базой, указывает в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель директора Института «Центр развития» ВШЭ

Впрочем, во втором квартале есть два «слабых положительных сигнала», которые могут косвенно подтверждать данные о трехпроцентном росте доходов населения, говорит он.

Это более высокая динамика инвестиционной активности, то есть прослеживаются ожидания улучшения экономической ситуации. Также по недавно вышедшим данным по структуре ВВП видно, что увеличилось на 1% валовое накопление основного капитала.

«Это не очень хорошо, но в предыдущем квартале вообще этот показатель снижался», — говорит эксперт.

«Несмотря на такие позитивные данные за девять месяцев, по факту реальные доходы россиян выросли всего на 0,9%, реальные располагаемые доходы — всего на 0,2%. То есть по сути это не такие большие изменения в жизни россиян. Рост денежных доходов почти на 6% при этом не означает улучшение благосостояния населения, поскольку, если учесть инфляцию, в действительности все эти доходы население было вынуждено направить не на накопление финансовых средств, а на удовлетворение естественных потребностей, стоимость которых росла выше их доходов», — отметил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский

Вообще это предварительные цифры по итогам третьего квартала, и они еще могут быть пересчитаны, говорит в свою очередь ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков

Так, новая методология оценки реальных доходов Росстатом подразумевает, что при их оценке статистическое ведомство также должно учитывать всю оплату труда в экономике, а не только официальные зарплаты.

«Дело в динамике показателя зарплаты, которая включает в себя как зарплату работников организаций, так и второй тип трудовой зарплаты — зарплата наемных работников у физлиц, зарплата у ИП, доходы, полученные по договорам, творческих работников, ученых, бухгалтеров, от концертной деятельности, авторских прав, а также бизнесменов, которые могут получать вознаграждения по договорам поквартальные. Есть трудовые доходы, которые идут не через отчетность по фонду оплаты труда организаций, а через налоговую службу. Когда они отчитываются и сданы, они потом обратно возвращаются в Росстат, и уже теперь в новой методологии — они немаленькие», — объясняет эксперт.

Между тем власти в России ожидают, что в этом году доходы россиян едва ли увеличатся. По официальному прогнозу Минэкономразвития на 2019 год, они могут вырасти по итогам года на 0,1%, зарплаты на 1,5%.