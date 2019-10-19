Налог для самозанятых введут в Чечне 

Доходы самозанятых жителей Чечни будут облагаться налогом, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
Это позволит вывести из тени потенциальных налоговых резидентов и положительно отразится на налоговых поступлениях в казну, — написал он на своей официальной странице во «ВКонтакте».
При этом Кадыров напомнил, что налог на доходы самозанятых уже введён в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.
Он также поручил правительству Чечни привести в соответствие с требованиями законодательства всю необходимую документацию по проектам малого и среднего предпринимательства.
У нас имеется 526 проектов, предоставленных органами местного самоуправления, с объёмом инвестиций около 40 млрд рублей, — добавил Кадыров, подчеркнув, что их реализация позволит создать более 6 тысяч рабочих мест.
Ранее News.ru писал о том, что допускать к режиму для самозанятых только граждан конкретных профессий неприемлемо. Об этом заявила «Опора России». По мнению представителей бизнеса, ограничения, предложенные первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым, ставят под угрозу реализацию нацпроекта по малому бизнесу. Он предусматривает рост численности самозанятых до 2,4 млн человек.