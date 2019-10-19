Налог для самозанятых введут в Чечне

Доходы самозанятых жителей Чечни будут облагаться налогом, сообщил глава региона Рамзан Кадыров

Это позволит вывести из тени потенциальных налоговых резидентов и положительно отразится на налоговых поступлениях в казну, — написал он на своей официальной странице во «ВКонтакте».

При этом Кадыров напомнил, что налог на доходы самозанятых уже введён в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Он также поручил правительству Чечни привести в соответствие с требованиями законодательства всю необходимую документацию по проектам малого и среднего предпринимательства.

У нас имеется 526 проектов, предоставленных органами местного самоуправления, с объёмом инвестиций около 40 млрд рублей, — добавил Кадыров, подчеркнув, что их реализация позволит создать более 6 тысяч рабочих мест.