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В России изменится порядок поверки счетчиков 

Рамблер + ещё 14 4 минуты назад
В России изменится порядок поверки счетчиков
Фото: РИА Новости
В России отменят документы на поверку счетчиков. Об этом пишет РГ со ссылкой на руководителя Росстандарта Алексея Абрамова. Он сообщил о новом порядке регистрации приборов в квартирах россиян.
«После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг. Эта запись будет выступать единственным подтверждением поверки прибора учета» — рассказал Абрамов.
Запись в реестре также проинформирует владельца счетчика о дате грядущей поверки и защитит от назойливых звонков и псевдоквитанций с требованиями срочной замены счетчика.
Таким образом власти надеются покончить с мошенническим бизнесом в сфере ЖКХ. Сейчас множество «компаний» манипулирует сроками поверок, навязывает и продает жильцам фальшивые свидетельства.
«Мошенникам не только будет сложнее навязывать свои услуги, но и нам будет проще бороться с ними», — резюмировал глава Росстандарта.
Законопроект об электронной фиксации результатов поверок правительство внесло в Госдуму.
Ранее «Рамблер» сообщал, что во Владивостоке компания с громким названием «Единая информационная служба жилищно-коммунального хозяйства» распространяла через почтовые ящики рекламные листовки, схожие с квитанциями квартплаты.
На самом деле, горожанам навязывали «услугу» по замене счетчика. В госреестре на работы в сфере ЖКХ «фирма» не значилась. В «извещениях» она грозила тем, что в случае отказа от поверки у жильцов якобы возрастет плата за воду.
В России планируют отменить банковский роуминг
Комментарии
Личный счет , Алексей Абрамов , Госдума
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