В России изменится порядок поверки счетчиков

В России отменят документы на поверку счетчиков. Об этом пишет РГ со ссылкой на руководителя Росстандарта Алексея Абрамова . Он сообщил о новом порядке регистрации приборов в квартирах россиян.

«После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг. Эта запись будет выступать единственным подтверждением поверки прибора учета» — рассказал Абрамов.

Запись в реестре также проинформирует владельца счетчика о дате грядущей поверки и защитит от назойливых звонков и псевдоквитанций с требованиями срочной замены счетчика.

Таким образом власти надеются покончить с мошенническим бизнесом в сфере ЖКХ. Сейчас множество «компаний» манипулирует сроками поверок, навязывает и продает жильцам фальшивые свидетельства.

«Мошенникам не только будет сложнее навязывать свои услуги, но и нам будет проще бороться с ними», — резюмировал глава Росстандарта.

Законопроект об электронной фиксации результатов поверок правительство внесло в Госдуму

Ранее «Рамблер» сообщал , что во Владивостоке компания с громким названием «Единая информационная служба жилищно-коммунального хозяйства» распространяла через почтовые ящики рекламные листовки, схожие с квитанциями квартплаты.

На самом деле, горожанам навязывали «услугу» по замене счетчика. В госреестре на работы в сфере ЖКХ «фирма» не значилась. В «извещениях» она грозила тем, что в случае отказа от поверки у жильцов якобы возрастет плата за воду.