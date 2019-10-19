Россияне стали богаче? Раскрыта причина роста доходов

Реальные доходы населения в РФ в третьем квартале выросли из-за того, что снизилась инфляция. Кроме того, люди стали меньше платить по потребительским кредитам, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов . Ранее Росстат сообщил о росте доходов на 3% в годовом выражении. И указал на тревожную тенденцию — увеличение «серых» зарплат.

Рост реальных доходов россиян, зафиксированный Росстатом в третьем квартале, был вызван замедлением инфляции, а также тем, что люди стали меньше платить по потребительским кредитам, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ежегодной встречи Всемирного банка МВФ в Вашингтоне.

«Две основные причины — снижение инфляции, доходы номинально сами по себе выросли. Доходы подросли, потому что по потребкредитам постепенно темпы (роста. — «Газета.Ru») начали снижаться, и люди стали меньше, соответственно, платить процентов по долгам», — сказал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Силуанова, зарплаты и пенсии россиян растут по 7% при инфляции меньше 4%.

«Пенсии растут на 7% при такой же самой инфляции. Поэтому у нас основным источником снижения реальных располагаемых доходов населения были выплаты по кредитам. Если потребы (темпы роста потребительского кредитования — «Газета.Ru») снижаются, то этот элемент реальных доходов также будет меньше действовать на этот показатель», — сказал он.

Таким образом, и в следующем квартале «все будет хорошо», если инфляция будет снижаться и потребительские кредиты также будут сокращаться.

Росстат ранее сообщил, что реальные располагаемые доходы в третьем квартале выросли на 3%, а с января по сентябрь — на 0,2%.

Реальные располагаемые доходы — это доходы после выплаты всех обязательных платежей и с поправкой на инфляцию. Среднедушевые доходы населения в третьем квартале выросли до 35,1 тыс. руб.

«Основная причина — опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года», — говорится в сообщении Росстата.

Так, в третьем квартале зарплаты увеличивались выше инфляции — на 9,2% в годовом выражении.

Ведомство отмечает, что такой рост характерен для третьего квартала не только в этом году, но и на протяжении нескольких последних лет.

Ведомство уточнило, что, помимо низкой базы, зафиксирован большой рост других денежных доходов — в частности, «серой» зарплаты. Иные доходы от трудовой деятельности, включая «серую» зарплату (доля в структуре доходов составляет 14,1%), выросли на 7,3%.

Доходы от официальной зарплаты в структуре доходов составили 56,4%, от предпринимательской деятельности — 6,5%, от собственности — 4,4%. При этом доходы от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года выросли на 6,3%, а заработная плата работников — на 8,1%. Рост доходов от собственности составил 5,2%, социальных выплат — 5,2%.

Данных о средней зарплате за третий квартал пока нет — они будут в ноябре. Средний оклад в России во втором квартале этого года составил 48 тыс. 453 рубля.

Минэкономразвития тоже связывают увеличение реальных располагаемых доходов с замедлением темпов роста потребительского кредитования.

В августе 2019 года темп роста кредитного портфеля банковского сектора РФ показал замедление — до 9,9% в годовом выражении после июльского показателя в 10,4%. Замедление связано с охлаждением совокупного спроса, отмечают в Минэкономразвития. Долговая нагрузка населения высока.

Официальный прогноз министерства предполагает, что в этом году реальные зарплаты станут больше на полтора процента, а реальные располагаемые доходы — на 0,1%.

В базовом варианте макропрогноза на 2020 год рост реальных доходов россиян ожидается на уровне 1,5%. Но Счетная палата сомневается в реалистичности такой оценки, называя ее слишком оптимистичной.

В третьем квартале текущего года ВВП России вырос на 1,9% по отношению к тому же периоду прошлого года, причем в сентябре он достиг 2%. Однако этот рост в Минэкономразвития считают неустойчивым.

«Резкое ускорение роста ВВП является неустойчивым и во многом связано с разовыми факторами. Более высокий по сравнению с первым полугодием темп роста ВВП обусловлен значительным увеличением запасов материальных оборотных средств, которое произошло в результате сохранения высоких показателей в промышленности и высокого урожая сельскохозяйственных культур на фоне слабого внутреннего спроса», — говорится в отчете министерства.

Ранее реальные доходы населения проанализировали специалисты НИУ ВШЭ . Эксперты выяснили, что доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года. В целом, средний класс насчитывает примерно 38% населения страны. При этом каждый десятый его представитель живет в Москве. Главными рисками по выпадению из среднего класса авторы доклада назвали рождение детей и выход на пенсию.

Российские ведомства примут во внимание доклад экспертов Высшей школы экономики о ситуации с доходами среднего класса России, пообещал между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

По его словам, в Кремле видят «сигналы», которые могут говорить о существующих проблемах в этой сфере.